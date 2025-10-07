- Publicitate -
Cindy Joyce Tenesso. Sursa foto: Digi24

O șoferiță de Bolt nu a vrut să ia o femeie de culoare

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Rasismul își spune cuvântul tot mai des în ceea ce privește mentalitatea românilor. Cel mai recent caz, care a fost dat publicității, a fost cel al unei șoferițe de Bolt, din București, care a refuzat să ia o comandă a unei studente la Medicină, originare din Camerun. „Ce cauți în România?”, i-ar fi spus șoferița.

- Publicitate -

Momentul a fost filmat de studenta, care s-a simțit umilită. Ulterior, a făcut reclamație la compania de ride-sharing care a precizat, într-un comunicat, că a luat „măsuri imediate”. Comunicatul a fost remis după ce Digi24 a solicitat un punct de vedere companiei.

Victima, Cindy Joyce Tenesso este din Franța, dar este originară din Camerun. Tânăra a povestit că refuzul șoferiței a fost cauzat de culoarea pielii. „Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”, a declarat victima.

Sursa: Digi24

Eveniment

Groapa din fața Gării de Sud ”împlinește” șase ani. Când o astupați?

Din cauza orgoliilor politice, a lipsei de interes și, în ultima instanță, a lipsei de fonduri, modernizarea Ploieștiului a bătut pasul pe loc. În...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

  1. Romanii sunt cu mult mai putin rasisti decat multe alte popoare europene, nu stiu de ce campania antiromaneasca include mai nou si tema asta. 👨‍👩‍👧‍👧

    Deja ni se induce si suntem prezentati oriunde zilnic ca suntem cei mai hoti, puturosi, murdari, rasisti, neonazisti, poluanti, saraci, s.a., din Europa lui madam Ursula.👺👹😈🤬🥵😡

    Exceptia prezentata in articol nu face decat sa confirme regula. Sunt convins ca peste 90% din romani o sustin pe doamna de culoare, dar asta nu o spune nimeni in gura mare.😶

    Si am si eu o intrebare retorica, din partea unui prieten.🤔
    De ce s-a asternut tacerea totala si nu se mai face de loc tamtam in presa, pe tema asiaticului lovit cu pumnul pe trotineta, care nu a atras in final decat un val de simpatie din partea romanilor si de blamare a trogloditului care l- a lovit ??? 🤐
    Cu exceptiile inerente, de rigoare, existente in orice loc din lume, precum soferita minune.

    O fi din cauza ca propaganda antiromaneasca a obtinut efectul contrar celui dorit ???😱

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Eveniment

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

0
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...
Social

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

0
BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează...
Politic

AUR propune organizarea jocurilor de noroc numai în stațiunile turistice

1
Senatorii AUR au inițiat un proiect prin care propun...
Eveniment

Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

0
Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni

Corina Matei -
Luni, 6 octombrie 2025, procurorii din cadrul parchetului de...

Cine sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan

Ștefan Vlăsceanu -
Administrația Prezidențială a publicat în această dimineață lista consilierilor...

Sorin Oprescu reținut în Grecia. Reacția Ministerului Justiției

Ștefan Vlăsceanu -
Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, a fost reţinut...

Primele ninsori din acest sezon. Sfaturile șefului Salvamont România

Ștefan Vlăsceanu -
Șeful salvamont România, Sabin Cornoiu, face o serie de...
- Publicitate -

Ce spune șeful ASF despre asigurările pentru trotinete electrice

David Mihalache -
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a declarat că există...

Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM

David Mihalache -
Nicușor Dan a promulgat legea cu privire la activitatea...

Legea pentru voluntariat în armată a fost aprobată. Cât vor primi cei care se înrolează

Ciprian Pap -
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat joi seară, după...

Rezultatele Loto 6/49. Numerele câștigătoare extrase joi seară

Ciprian Pap -
Au avut loc noi extrageri, joi, 2 octombrie 2025,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean