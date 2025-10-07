O șoferiță de Bolt nu a vrut să ia o femeie de culoare

Rasismul își spune cuvântul tot mai des în ceea ce privește mentalitatea românilor. Cel mai recent caz, care a fost dat publicității, a fost cel al unei șoferițe de Bolt, din București, care a refuzat să ia o comandă a unei studente la Medicină, originare din Camerun. „Ce cauți în România?”, i-ar fi spus șoferița.

Momentul a fost filmat de studenta, care s-a simțit umilită. Ulterior, a făcut reclamație la compania de ride-sharing care a precizat, într-un comunicat, că a luat „măsuri imediate”. Comunicatul a fost remis după ce Digi24 a solicitat un punct de vedere companiei.

Victima, Cindy Joyce Tenesso este din Franța, dar este originară din Camerun. Tânăra a povestit că refuzul șoferiței a fost cauzat de culoarea pielii. „Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”, a declarat victima.

Sursa: Digi24

