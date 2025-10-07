O șoferiță de Bolt nu a vrut să ia o femeie de culoare

Rasismul își spune cuvântul tot mai des în ceea ce privește mentalitatea românilor. Cel mai recent caz, care a fost dat publicității, a fost cel al unei șoferițe de Bolt, din București, care a refuzat să ia o comandă a unei studente la Medicină, originare din Camerun. „Ce cauți în România?”, i-ar fi spus șoferița.
Momentul a fost filmat de studenta, care s-a simțit umilită. Ulterior, a făcut reclamație la compania de ride-sharing care a precizat, într-un comunicat, că a luat „măsuri imediate”. Comunicatul a fost remis după ce Digi24 a solicitat un punct de vedere companiei.
Victima, Cindy Joyce Tenesso este din Franța, dar este originară din Camerun. Tânăra a povestit că refuzul șoferiței a fost cauzat de culoarea pielii. „Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”, a declarat victima.
Sursa: Digi24
Romanii sunt cu mult mai putin rasisti decat multe alte popoare europene, nu stiu de ce campania antiromaneasca include mai nou si tema asta. 👨👩👧👧
Deja ni se induce si suntem prezentati oriunde zilnic ca suntem cei mai hoti, puturosi, murdari, rasisti, neonazisti, poluanti, saraci, s.a., din Europa lui madam Ursula.👺👹😈🤬🥵😡
Exceptia prezentata in articol nu face decat sa confirme regula. Sunt convins ca peste 90% din romani o sustin pe doamna de culoare, dar asta nu o spune nimeni in gura mare.😶
Si am si eu o intrebare retorica, din partea unui prieten.🤔
De ce s-a asternut tacerea totala si nu se mai face de loc tamtam in presa, pe tema asiaticului lovit cu pumnul pe trotineta, care nu a atras in final decat un val de simpatie din partea romanilor si de blamare a trogloditului care l- a lovit ??? 🤐
Cu exceptiile inerente, de rigoare, existente in orice loc din lume, precum soferita minune.
O fi din cauza ca propaganda antiromaneasca a obtinut efectul contrar celui dorit ???😱