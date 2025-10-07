- Publicitate -

Cu cât cresc real ratele românilor la credite, de la 1 octombrie

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Ratele la creditele variabile, în lei, care depind de indicele IRCC trimestrial, vor crește din această lună. La 1 octombrie 2025, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) a crescut, de la 5,55%, la 6,06%, cel mai înalt nivel de până acum, potrivit BNR. Astfel, creșterea este de 0,51 puncte procentuale.

În octombrie 2024, IRCC a crescut de la 5,86% la 5,99%, saltul fiind, în această situație, de doar 0,13 puncte procentuale.

Ce este IRCC

Potrivit BNR, IRCC înseamnă Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor. Avem doua situații: indice trimestrial și indice zilnic.

IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Deci, practic, IRCC este un indicator bancar utilizat în calcularea ratelor dobânzilor variabile la creditele în lei, acordate persoanelor fizice. Acesta se calculează trimestrial pe baza tranzacțiilor efective dintre bănci, oferind o referință mai stabilă și mai transparentă.

În România, potrivit estimărilor analiștilor, sunt 400.000 de cetățeni cu credite care depind de indicele de referinţă IRCC. 300.000 au credite ipotecare şi peste 100.000 au credite de consum. Creșterea intervenită la 1 octombrie 2025 le afectează acestora ratele pe care le plătesc în prezent.

Cu cât crește, concret, rata creditului

Începând cu această lună românii vor avea rate majorate pentru creditele ipotecare, care depind de IRCC. Astfel, deși impactul asupra ratei lunare depinde de marja băncii, durata creditului și suma împrumutată, se pot face câteva simulări orientative.

În plus, deși creșterea IRCC este de doar 0,51 puncte procentuale, la aceasta se adaugă și dobânda băncii, ceea ce face ca dobânda totală să fie mai mare.

Concret, conform simulărilor, pentru un credit ipotecar în lei de 250.000 lei, rata lunară ar putea crește cu aproximativ 90 de lei pe lună față de suma plătită până acum.

Concret, ratele românilor vor crește cu aproximativ 5%. În valoare absolută depinde de rata pe care o plătește fiecare. 0,5 puncte procentuale din 5,5% ar fi 10%, dar sunt și alte costuri ale unui credit, ceea ce reduce impactul total și determină o creștere reală de doar 5%”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Stelian Muscalu, analist financiar cu o experiență de peste 10 ani în domeniu.

Afirmația lui Stelian Muscalu este întărită de analistul consultat de Gândul, Alexandru Apostol, care afirmă că: „Pentru o persoană care are o rată lunară legată de IRCC (5.5% + 3% marjă fixă) în valoare de aproximativ 2000 de lei, creșterea IRCC de la 1 octombrie (6.06% + 3% marjă fixă) se va traduce printr-o nouă rată cu o valoare de 2.093 de lei, diferența lunară fiind deci de aproximativ 4,7%. Această rată este valabilă pentru un credit ipotecar de aproximativ 57.500 de euro, contractat pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 15%.”

Vestea bună: De la 1 ianuarie 2026 IRCC va scădea

Această creștere istorică a IRCC vine totuși și cu o veste bună. Potrivit analiștilor BNR, în ianuarie 2026, IRCC la trei luni va scădea, urmând să aibă valoarea de 5,68%.

Acest lucru înseamnă că, practic, ratele creditelor se vor ajusta corespunzător noii valori IRCC.

