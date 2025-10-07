- Publicitate -
sursa foto: Radu Manta

Iarnă în Prahova. Zăpadă de jumătate de metru la Vârful Omu [VIDEO]

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Iarna s-a instalat deja în zonele montane înalte din Prahova. La Vârful Omu (2.504 metri) zăpada măsoară aproape 50 de centimetri. VIDEO la finalul textului.

Este cel mai mare strat de omăt depus în  România până în prezent, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile.

În acest context, Radu Manta, șeful stației meteorologice de pe Vârful Omu, a avertizat asupra pericolelor la care se expun turiștii care aleg în această perioadă trasee  montane:

”În Bucegi a început sezonul avalanșelor! Informați-vă despre un traseu înainte să îl parcurgeți.”

Reamintim că, începând din această dimineață și până miercuri, 8 octombrie, la ora 23, Prahova se află sub cod portocaliu de vreme severă.

Viața Prahovei

Trei noi cetățeni de onoare declarați în Ariceștii Rahtivani. Cine sunt personalitățile

În comuna Ariceștii Rahtivani, Prahova, în cadrul ședinței de Consiliu Local, a avut loc un moment deosebit, încărcat cu semnificație și emoție, acordându-se titlul...
În Ploiești, ploile vor fi abundente, iar temperatura maximă nu va depăși 10 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp, iar la munte va ninge.

Detalii aici: Prahova sub cod portocaliu de ploi torențiale

VIDEO

