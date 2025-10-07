Iarnă în Prahova. Zăpadă de jumătate de metru la Vârful Omu [VIDEO]

Iarna s-a instalat deja în zonele montane înalte din Prahova. La Vârful Omu (2.504 metri) zăpada măsoară aproape 50 de centimetri. VIDEO la finalul textului.

Este cel mai mare strat de omăt depus în România până în prezent, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile.

În acest context, Radu Manta, șeful stației meteorologice de pe Vârful Omu, a avertizat asupra pericolelor la care se expun turiștii care aleg în această perioadă trasee montane:

”În Bucegi a început sezonul avalanșelor! Informați-vă despre un traseu înainte să îl parcurgeți.”

Reamintim că, începând din această dimineață și până miercuri, 8 octombrie, la ora 23, Prahova se află sub cod portocaliu de vreme severă.

În Ploiești, ploile vor fi abundente, iar temperatura maximă nu va depăși 10 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp, iar la munte va ninge.

VIDEO