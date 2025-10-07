- Publicitate -

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției suportă  costuri de întreținere (cazare și masă) în valoare de 280 de lei pe zi.

Informația apare în răspunsul pe care Ministerul Justiției l-a transmis recent la interpelarea deputatului AUR, Daniel Răzvan Biro.

Peste 25.000 de deținuți își ispășesc pedeapsa

Documentul, care poate fi consultat aici  interpelare, oferă informații interesante privind evoluția fenomenului infracțional din România, care se transformă în ani de închisoare.

Astfel, numărul deținuților din România  a oscilat între 30.156 de persoane în 2014 și 25.540 în 2025. Media de vârstă a celor încarcerați este de aproximativ 38 de ani.

În prezent, cei mai mulți deținuți au de ispășit pedepse cuprinse între 2 și 5 ani (8888 persoane), respectiv între 5 și 10 ani (6486 persoane). Alte 217 persoane, condamnate la detenție pe viață, își vor petrece restul zilelor după gratii.

Cât costă întreținerea unui deținut

Potrivit sursei citate, pentru cazarea și masa fiecărui deținut statul plătește zilnic 280 de lei. Suma alocată a crescut anual, în anul 2014 costul per persoană încarcerată fiind de 92 de lei.

Spre comparație, norma de hrană în spital, pentru un pacient internat este mult mai mică. Aceasta variază între 22 de lei – medicină internă și 33 de lei pentru bolnavii tratați de hepatită sau pneumonie.

În România, rețeaua penitenciară numără peste 30 de unități, inclusiv spitale, centre educative și de detenție. În Prahova funcționează Penitenciarul Ploiești, respectiv Penitenciarul Târgșorul Nou pentru femei.

Reamintim că, la Berceni, lângă Ploiești, se construiește un penitenciar, care va avea o suprafață de 220.000 de metri pătrați. La finalizarea lucrărilor, aici vor fi încarcerați 1000 de deținuți. 900 de locuri sunt destinate celor cu regim închis, restul de 100 fiind clasificate în regimul de maximă siguranţă.

 

  1. Logic. Se fură și alte lucruri etc… . Noi restul , îi ținem în viață : hrană, medicamente, tv , ptr că au drepturi. Oare nu e mai bine să stau acolo ? Culmea că și primesc bani pentru muncă în penitenciar. Căldură ? Dau 300 și pe încălzire … , alții dau și mai mult.

