Trei noi cetățeni de onoare declarați în Ariceștii Rahtivani. Cine sunt personalitățile

În comuna Ariceștii Rahtivani, Prahova, în cadrul ședinței de Consiliu Local, a avut loc un moment deosebit, încărcat cu semnificație și emoție, acordându-se titlul de Cetățean de Onoare unor mari personalități ale comunei.

Astfel, în urma hotărârii nr. 157 din 27.08.2025, votată în ședințele anterioare ale Consiliului Local, domnul primar George Orbu a numit ca Cetățeni de Onoare pe doamna Teodora Dobrin (post-mortem) pentru contribuția și sprijinul acordat în sistemul educațional al comunei, al carui premiu a fost primit de fiica acesteia, pe domnul profesor de istorie, Ștefan Ortopelea pentru contribuția și sprijinul acordat în sistemul educațional al comunei, fiind persecutat și închis politic în perioada regimului comunist și pe domnul Lazea Gheorghe, profesor de matematică și director al Școlii din Ariceștii Rahtivani, pentru contribuția și sprijinul acordat în sistemul educațional al comunei.

Tilul de Cetățean de Onoare reprezintă cea mai înaltă distincție pe care Consiliul Local o poate oferi locuitorilor comunei, arătându-și astfel aprecierea pentru meritele deosebite pe care aceștia le-au avut în domenii precum educație, sport, cultură, administrație etc.