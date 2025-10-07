Un nou lot din Autostrada A7 Ploiești – Buzău va fi deschis circulației

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, luni seară, că au avut loc teste structurale pe Autostrada A7 – Podul de la km 38, Lotul Mizil–Pietroasele. Comisia de recepție a fost convocată, în perioada 13–17 octombrie, în vederea deschiderii circulației.

CNAIR a anunțat că, luni seară, de la ora 19:00, a avut loc testul de încărcare pe calea 1 a podului de la km 38, parte din Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil–Pietroasele.

„Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție.

Pe calea 2 urmează montarea ultimelor 8 eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare și pe această cale.

Ulterior, se vor realiza testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrității structurale.

Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13–17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, în vederea deschiderii circulației.

După recepție, se va putea circula pe Autostrada A7 de la București până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2”, a anunțat CNAIR.