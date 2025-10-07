- Publicitate -
Străzile din Ploiești unde au loc lucrări la rețele termice și de apă

Primăria Ploiești a anunțat calendarul lucrărilor edilitare care au loc în municipiu, până pe 10 octombrie 2025. Lucrările sunt monitorizate de Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești.

Zonele din Ploiești unde au loc intervenții la rețelele termice

  • Punct Termic 18 Democrației – Aleea Lăcrămioara, între Bl. ICIM și Bl. 1 – remediere avarie rețea termică secundară RACC;
  • Punct Termic 22 Vest, str. Intrarea Regimentului, lateral Bl. 153A, Sc. B – remediere avarie rețea termică secundară ACI – apă caldă încălzire;
  • Punct Termic 6 Malu Roșu, str. Malu Roșu, spate bl. 120B – remediere avarie rețea termică secundară ACI – apă caldă încălzire;

Străzile unde au loc lucrări la rețeaua de apă și canalizare

  • Rețea apă și branșamente Piața “Mihai Viteazul” – Bulevardul Republicii  (tronson str. Nicolae Titulescu  – str. Luminii);
  • Rețea canalizare și racorduri str. 24 Ianuarie intersecție cu str. Ion Maiorescu  (tronson bl. 33A1, bl. 33A2, bl. 33B1, bl. 33B2);
  • Rețea canalizare și racorduri străzile Baciului, Stânelor, Mocanilor;
  • Rețea canalizare și racorduri strada Libertății – blocurile 85, 86, 87, 88, 89, 91;
  • Rețea canalizare și racorduri strada Dragoș Vodă/ str. Negru Vodă – Bl. 34 F;
  • Rețea de apă și branșamente str. Luminii și zona din spatele bl. 30D, 30E, 30F, 30G.

Străzile unde au loc lucrări de investiții derulate de S.C Apa Nova

  • Microstație de epurare – cartier Mitică Apostol;
  • Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Canarului;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei
  • Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor
  • Rețea de apă și branșamente str. Mierlei
  • Rețea de apă și branșamente str. Energiei

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Acvilei
  • Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;
  • Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;
  • Rețea de canalizare și racorduri str. Rafinorilor;

 

  • Rețea de canalizare și racorduri str. Trâmbiței;
  • Rețea de canalizare și racorduri str. Foișor;
  • Rețea de canalizare și racorduri str. Căprioarelor;

  1. Niciodata, dar niciodata nu am vazut in Ploiesti ca dupa lucrarile la retele de apa, de gaze whatever, sa se refaca acea strada/bulevard la forma initiala. Valuri ( diferente de nivel in asfalt ), guri de canal cu 30 cm mai sus/jos, dupa fiecare ploaie – balti in „lucrare” de bine ce s-a realizat…..Halal.

