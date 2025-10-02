- Publicitate -

Final în cea de-a XXV-a ediție a programului de Traineeship „Together We Grow"

KMG International (Rompetrol) a finalizat ediția cu numărul XXV a programului de Traineeship „Together We Grow”. Timp de două luni, studenții și absolvenții de facultăți tehnice au parcurs modulele teoretice și practice, marcând o etapă care îi va sprijini în alegerea unui drum profesional în industria energetică.

De la începutul lui august, cei 30 de participanți înscriși în program au reușit să pună în practică cunoștințele acumulate în anii de facultate și să le aprofundeze, au avut acces direct la procesele tehnologice din cadrul rafinăriilor Petromidia și Vega, au lucrat pe proiecte reale și au învățat despre siguranța operațională, sustenabilitate și inovație în domeniul energetic.

Instruirea Trainee-ilor a fost posibilă cu sprijinul a aproape 30 de mentori dedicați din cadrul Rompetrol Rafinare, Rominserv, Rompetrol Quality Control și Rompetrol Energy, companii care și-au deschis și în acest an porțile pentru cei care doresc să urmeze o carieră în domeniu.

Pe lângă experiența practică dobândită în cadrul echipelor, Trainee-ii au avut parte și de o instruire de două zile dedicată dezvoltării competențelor soft din aria management-ului proiectelor, aplicat în industria energiei, precum: roluri în echipă și colaborare, managementul resurselor sau gândire orientată spre soluții.

Ediția din acest an a continuat tradiția Community Challenge – o inițiativă prin care Trainee-ii au fost provocați să dezvolte și să implementeze, într-un timp scurt, proiecte cu impact real în comunitățile Vadu (Constanța) și Podenii Noi (Prahova). Prin ateliere educaționale dedicate copiilor de grădiniță și elevilor din ciclul primar și gimnazial, participanții au demonstrat creativitate, spirit de echipă și dorința de a contribui la schimbare, cu responsabilitate și empatie.

În urma evaluărilor realizate, peste 65% dintre Trainee au primit deja oferte de angajare în cadrul companiilor membre KMG International – Rompetrol, iar ceilalți sunt așteptați să se alăture programului în anii următori.

Dintre cei 30 de participanți la program, 12 provin de la Universitatea „Ovidius” Constanța, 7 de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, 6 de la Universitatea Politehnică București, 3 de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași și 2 de la Universitatea Maritimă din Constanța.

Prin acest program, Grupul KMG International a susținut pregătirea a peste 1.800 de participanți, mare parte dintre ei activând și susținând în prezent industria energetică din România.

