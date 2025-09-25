- Publicitate -
Alimente de bază

Lista alimentelor cu adaos plafonat până pe 31 martie 2026

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

Data:

Lasă un comentariu

Guvernul a adoptat, astăzi, OUG prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Executivul precizează că ”decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.”

- Publicitate -

Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianţi), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situaţie de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Lapte de vacă de consum 1l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

Eveniment

Cum a fost prins un hoț dintr-un magazin Lidl din Ploiești

Un  bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a furat patru sticle de băuturi alcoolice dintr-un supermarket Lidl din Ploiești. Incidentul s-a produs miercuri,...
- Publicitate -

Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“ până la 1kg;

- Publicitate -

Mălai până la 1kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2l;

Economic

Vânzări record în ziua deschiderii La Cocoș Pitești: de zece ori mai mari decât fostul Carrefour

Lanțul de magazine de tip hypercash La Cocoș, fondat de antreprenorul prahovean Iulian Nica, a inaugurat la Pitești, în incinta complexului comercial Supernova –...
- Publicitate -

Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

- Publicitate -

Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

Cartofi proaspeţi albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

- Publicitate -

Smântână – 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

UPG Ploiești: cămin studențesc la standard de hotel

0
Unul dintre căminele Universității Petrol - Gaze din Ploiești...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

0
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Administrație

Primăria Ploiești începe să plătească datoria la Termo

0
Primăria Ploiești va începe să plătească, începând de astăzi,...
Eveniment

Nu mai sunt bani pentru salariile și pensiile militarilor

0
Ministerul Apărării Naționale nu mai are suficienți bani pentru...
Social

Începe Karpatia Horse Show 2025. Programul evenimentului

0
Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

0
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

0
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Vânzări record în ziua deschiderii La Cocoș Pitești: de zece ori mai mari decât fostul Carrefour

Marius Nica -
Lanțul de magazine de tip hypercash La Cocoș, fondat...

Meseriile vechi, aproape uitate, ale Ploieștiului

Corina Matei -
Piața muncii a cunoscut, în ultimii ani, o dinamică...

Cât au ajuns chiriile în Ploiești. Sunt justificate?

Bianca Ionescu -
Odată cu începerea anului universitar, cererea de închiriere a...

Târgul de Toamnă revine la Ploiești

Observatorul Prahovean -
Societatea Hale și Piețe SA organizează, în perioada 25...
- Publicitate -

De ce nu se poate circula pe A 7, între Mizil și Pietroasele

Marius Nica -
Autostrada Moldovei - A 7 nu poate fi folosită...

Danzecris Blejoi – Materiale de construcții și lemn de calitate lângă Ploiești

Observatorul Prahovean -
Cauți materiale de construcții în Blejoi sau în apropiere...

Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

Ștefan Vlăsceanu -
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata...

România, ce facem cu cea mai mare rafinărie din țară?

Observatorul Prahovean -
Taxa de 1% pe cifra de afaceri (IMCA) ar...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean