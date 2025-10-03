Legea pentru voluntariat în armată a fost aprobată. Cât vor primi cei care se înrolează

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat joi seară, după şedinţa de Guvern, că a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, document care introduce conceptul de „militar voluntar în termen”.

Potrivit Libertatea.ro, tinerii cu vârste între 18 şi 35 de ani vor putea efectua un stagiu militar voluntar de patru luni, timp în care se vor familiariza cu structurile şi armamentul Armatei Române.

După finalizarea acestui stagiu, participanţii vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei şi vor primi o recompensă echivalentă cu trei salarii medii.

„Tinerii care vor opta pentru această formă de pregătire vor rămâne ulterior în rezerva operaţională, urmând să participe periodic la sesiuni de instruire şi la exerciţii de reacomodare cu tehnica şi armamentul nou. Există deja un calendar multianual stabilit împreună cu aliaţii noştri”, a precizat Moşteanu.

