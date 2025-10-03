- Publicitate -

Rezultatele Loto 6/49. Numerele câștigătoare extrase joi seară

Au avut loc noi extrageri, joi, 2 octombrie 2025, pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto anterioare, din 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

Rezultatele tragerii loto din 2 octombrie 2025

    • Joker: 15, 4, 23, 3, 10 + 19
    • Noroc Plus: 3 7 0 3 5 7
    • Loto 5 din 40: 31, 13, 5, 6, 35, 27
    • Super Noroc: 2 9 5 4 7 1
    • Noroc: 5 2 8 4 7 5 8
    • Loto 6 din 49: 30, 9, 47, 23, 5, 10

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

