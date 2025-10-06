Cine sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan

UPDATE Reacția președintelui Partidului România în Acțiune

Cosmin Soare a fost reprezentantul Partidului România în Acțiune în Biroul Electoral Central la alegerile parlamentare de anul trecut.

Președintele partidului, Mihai Apostolache, a făcut câteva precizări:

”Cosmin Soare nu este membru al partidului nostru, am colaborat îndeaproape cu el, în special pe zona universitară. ​Cosmin este un profesionist al dreptului, un om care ne-a reprezentat exemplar în organismul electoral central. Profesionalismul său a fost esențial; a contribuit la clarificarea unor situații juridice complexe și a asigurat respectarea strictă a legii în procesul decizional. Căutăm permanent să colaborăm cu oameni foarte bine pregătiți, iar Cosmin este un astfel de om. Această colaborare bazată pe expertiză și competență reflectă viziunea noastră: calitatea și profesionalismul trebuie să primeze în fața oricărei afilieri. Îi mulțumim pentru reprezentarea de calitate!”