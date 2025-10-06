Cine sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a publicat în această dimineață lista consilierilor numiți de președintele Nicușor Dan.
Potrivit comunicatului oficial, aceste numiri intră în vigoare în lunile octombrie și noiembrie și reflectă angajamentul Președintelui pentru „o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial”.
Noile numiri sunt următoarele:
- Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
- Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
- Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
- Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
- Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
- Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
- Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
- Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
- Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
- Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
- Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
- Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
- Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
- Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
- Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
- Raluca Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
UPDATE Reacția președintelui Partidului România în Acțiune
Cosmin Soare a fost reprezentantul Partidului România în Acțiune în Biroul Electoral Central la alegerile parlamentare de anul trecut.
Președintele partidului, Mihai Apostolache, a făcut câteva precizări:
”Cosmin Soare nu este membru al partidului nostru, am colaborat îndeaproape cu el, în special pe zona universitară. Cosmin este un profesionist al dreptului, un om care ne-a reprezentat exemplar în organismul electoral central. Profesionalismul său a fost esențial; a contribuit la clarificarea unor situații juridice complexe și a asigurat respectarea strictă a legii în procesul decizional. Căutăm permanent să colaborăm cu oameni foarte bine pregătiți, iar Cosmin este un astfel de om. Această colaborare bazată pe expertiză și competență reflectă viziunea noastră: calitatea și profesionalismul trebuie să primeze în fața oricărei afilieri. Îi mulțumim pentru reprezentarea de calitate!”