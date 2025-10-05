- Publicitate -

Primele ninsori din acest sezon. Sfaturile șefului Salvamont România

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Șeful salvamont România, Sabin Cornoiu, face o serie de recomandări turiștilor care preferă drumețiile montane, în contextul primelor ninsori din acest sezon.

Potrivit acestuia, echipamentul adecvat, verificarea prognozei meteo, traseele alese cu grijă, alimentaţia corespunzătoare şi echipamentul de iluminat sunt principalele aspecte de care turiştii care aleg să efectueze trasee montane în această perioadă trebuie să ţină cont, potrivit şefului Salvamont România, Sabin Cornoiu.

Vă reamintim că în Prahova traseele montane din Bucegi, Ciucaș și Baiului sunt închise.

El a menţionat că iarna şi-a făcut deja simţită prezenţa în zonele montane, iar aceste episoade vor fi din ce în ce mai dese în perioada următoare.

„Vremea s-a răcit foarte mult, iar la peste 1.500 de metri temperaturile devin din ce în ce mai scăzute. Chiar dacă ziua ni se pare călduroasă, trebuie să înţelegem că la altitudini mari putem înregistra temperaturi foarte aproape de zero grade, poate chiar şi sub zero grade, şi asta înseamnă că în toate excursiile pe care le facem la munte trebuie să avem un echipament care să ne asigure o protecţie termică foarte bună.

Trebuie să fim pregătiţi pentru orice, să analizăm foarte bine toate prognozele meteo, pentru că ele devin din ce în ce mai exacte, şi atunci când vedem că în zona submontană se anunţă ploi, putem să ne aşteptăm oricând ca în zona alpină înaltă aceste ploi să se transforme în gheaţă sau în lapoviţă sau zăpadă şi acest lucru să ne creeze probleme în deplasări”, a declarat Sabin Cornoiu, potrivit Agerpres.

Şeful Salvamont România a detaliat şi câteva dintre cele mai importante aspecte de care turiştii trebuie să ţină cont în această perioadă.

„Echipament adecvat, traseele alese în aşa fel încât să putem să le facem în timpul zilei, în perioada de lumină, acum se întunecă mult mai repede şi dacă abordăm trasee lungi cu siguranţă este bine să avem la noi echipament de iluminat pe timp de noapte, alimentaţie corespunzătoare, susţinătoare de efort, acumulatori de rezervă pentru telefon, pentru că la aceste temperaturi scăzute şi bateria telefonului se va consuma mult mai repede şi foarte mare atenţie atunci când sunt abordate suprafeţele de munte sau de potecă care sunt sunt acoperite cu un strat oricât de mic de zăpadă sau de gheaţă, pentru că acolo se poate aluneca”, a adăugat Sabin Cornoiu.

În cazul unui accident pe munte, cel mai important este ca victimei să îi fie menţinută temperatura corpului.

„În cazul unui incident, în primul rând recomandăm ca grupul să rămână unit, să nu se abandoneze unii pe alţii, în cel mai rău caz poate să plece cineva din grup, unul-doi oameni să caute semnal, dar să încercăm în primul rând să-i menţinem echilibrul termic persoanei accidentate, să o încălzim cât putem de mult, să alertăm echipele de salvare montană şi, în funcţie de timpul estimat în cât timp pot să ajungă la noi, să pregătim victima pentru a aştepta echipa de salvatori.

Repet, să încercăm să-i conservăm cât mai bine temperatura, să o protejăm cât mai bine, pentru că aceasta este principala problemă în acest moment, expunerea la frig. Orice nor care apare şi care obturează soarele va face ca temperatura să scadă cu câteva grade, iar după ce soarele asfinţeşte, cu siguranţă temperatura va scădea foarte mult, creând o diferenţă foarte mare între temperatura din timpul zilei şi cea din timpul nopţii”, a precizat Sabin Cornoiu.

Echipele salvamont, singurele structuri abilitate legale pentru intervenţia în salvarea montană, pot fi alertate prin Dispeceratul Naţional Salvamont, la numărul de telefon SALVAMONT (0725826668), sau prin 112, dar şi de pe aplicaţia SALVAMONT pentru telefoanele mobile.

