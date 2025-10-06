Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni

Luni, 6 octombrie 2025, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au început urmărirea penală a senatoarei Diana Șoșoacă, membru al Parlamentului European. Împotriva acesteia au fost constituite 11 posibile infracțiuni.

„(…) informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal , prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe , prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia , prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Menționăm că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie”, au transmis, printr-un comunicat reprezentanții Parchetului General.

Diana Șoșoacă a dat declarații după ce a ieșit de la Parchet

„Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă că nu mai e mult şi nu trebuie să vă lăsaţi de izbelişte. (…) Avem obligaţia să luptăm până la capăt. Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici şcoală, nici funcţii, nici case, nici maşini, nici aur. Suntem noi şi ei. Între noi este o prăpastie, iar românii dorm. (…) De aceea, de astăzi, pornim acţiuni la nivel mondial. Vom trimite peste tot sesizări internaţionale, pentru a ne ajuta să ieşim din dictatură. Puţin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor”, a spus Șoșoacă, la ieșirea din Parchetul ÎCCJ.

Potrivit stirileprotv.ro, ea a anunţat că procurorii i-au adus la cunoştinţă faptul că are calitatea de inculpat, dar a refuzat să dea o declaraţie, susţinând că, odată cu deschiderea acestui dosar pe numele ei, „România intră în dictatură” şi „urmează arestări masive ale celor care susţin cauza naţionalistă”.