Sorin Oprescu reținut în Grecia. Reacția Ministerului Justiției

Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, în 13 mai 2022, la zece ani şi opt luni de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe fapte de corupţie, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor.

Acesta, la rândul său, este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis sâmbătă, Tribunalul Bucureşti a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetăţeanului român Sorin Mircea Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor.

„La data emiterii mandatului faţă de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel naţional şi internaţional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menţionată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autorităţile elene.

În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului Bucureşti să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condiţiilor de detenţie.

Tribunalul Bucureşti a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menţinerea arestării. În urma colaborării între autorităţile române şi omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reţinut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia”, se precizează în comunicat.