- Publicitate -

Sorin Oprescu reținut în Grecia. Reacția Ministerului Justiției

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

- Publicitate -

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, în 13 mai 2022, la zece ani şi opt luni de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe fapte de corupţie, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor.

Acesta, la rândul său, este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis sâmbătă, Tribunalul Bucureşti a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetăţeanului român Sorin Mircea Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor.

Sport

Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă", pentru copii de 6 și 7 ani, la Bazinul Olimpic Otopeni. La competiție a participat...
- Publicitate -

„La data emiterii mandatului faţă de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel naţional şi internaţional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menţionată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autorităţile elene.

În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului Bucureşti să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condiţiilor de detenţie.

Tribunalul Bucureşti a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menţinerea arestării. În urma colaborării între autorităţile române şi omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reţinut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia”, se precizează în comunicat.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

0
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Petiție a unui psiholog pentru interzicerea trotinetelor electrice

0
Reputatul psiholog Mihai Copăceanu explică de ce ar trebui...
Social

”Nu avem căldură!” Cum se aerisesc caloriferele corect

0
Termo Ploiești a început sezonul de încălzire, iar unii...
Sport

Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

0
Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă",...
Viața Prahovei

Admitere în școlile militare ale Jandarmeriei. Anunțul IJJ Prahova

0
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova a anunțat că are...
Sport

CSM Ploiești: Trei medalii la Cupa României de Submission

0
Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

6
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Primele ninsori din acest sezon. Sfaturile șefului Salvamont România

Ștefan Vlăsceanu -
Șeful salvamont România, Sabin Cornoiu, face o serie de...

Ce spune șeful ASF despre asigurările pentru trotinete electrice

David Mihalache -
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a declarat că există...

Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM

David Mihalache -
Nicușor Dan a promulgat legea cu privire la activitatea...

Legea pentru voluntariat în armată a fost aprobată. Cât vor primi cei care se înrolează

Ciprian Pap -
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat joi seară, după...
- Publicitate -

Rezultatele Loto 6/49. Numerele câștigătoare extrase joi seară

Ciprian Pap -
Au avut loc noi extrageri, joi, 2 octombrie 2025,...

Ambasada SUA în România oprește comunicarea pe Facebook

Ștefan Vlăsceanu -
Reprezentanții Ambasadei SUA la București au anunțat în această...

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat

Ștefan Vlăsceanu -
Procesul lui Călin Georgescu, care trebuia sa aibă loc...

Trafic oprit pe Transalpina. Circulație în condiții de iarnă pe Transfăgărășan

Roxana Tănase -
Iarna a venit mult mai devreme la munte, unde...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean