Ce spune șeful ASF despre asigurările pentru trotinete electrice

David Mihalache
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a declarat că există o bază reală în discuția despre asigurarea trotinetelor electrice și că există deja în dezbatere în Parlament un proiect în acest sens.

„Discuția despre obligativitatea unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatorii de trotinete electrice este una legitimă și necesară. În primul rând, trebuie spus că România are obligația de a transpune în legislația națională Directiva europeană 2021/2118/CE, care extinde sfera de aplicare a asigurării RCA la anumite vehicule ușoare, inclusiv trotinetele și bicicletele electrice, atunci când îndeplinesc criterii tehnice clare de viteză și greutate”, a precizat Alexandru Petrescu, pentru Adevărul.

Proiectul cu privire la asigurare, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, prevede pragurile clare pentru trotinetele care depășesc 25km/h sau 25 de kg.

„Aceste praguri urmăresc să diferențieze între mijloacele de mobilitate cu risc redus și cele care, prin caracteristicile lor, pot produce accidente cu consecințe mai grave”, a adăugat Alexandru Petrescu.

„Trebuie însă precizat că, în sistemul european și în România, principiul de bază este că RCA se asociază vehiculului și, implicit, proprietarului acelui vehicul. Acest model permite trasabilitatea și responsabilizarea, inclusiv prin sistemul Bonus-Malus, care ține cont de istoricul de daune și, treptat, de comportamentul utilizatorului în trafic. Ideea de a avea o poliță RCA legată de CNP, așa cum a fost vehiculată în spațiul public, ar presupune o schimbare structurală a întregului sistem și nu poate fi analizată separat doar pentru categoria trotinetelor”, declară Petrescu.

„Din perspectiva ASF, principiul fundamental rămâne protecția terților păgubiți. Oricine este rănit într-un accident trebuie să aibă garanția unei despăgubiri rapide și corecte. Intenția noastră este să găsim echilibrul între protecție fermă acolo unde riscurile sunt ridicate și simplitate pentru utilizatorii de trotinete lente, unde pericolul este mult mai mic. De aceea, definirea exactă a pragurilor tehnice și a procedurilor de control este esențială.”

„Dincolo de dezbaterea strict tehnică legată de RCA, credem că orice demers care crește siguranța rutieră este binevenit. De la reguli clare de circulație, la cursuri sau forme de pregătire suplimentară pentru cei care utilizează trotinete electrice. Toate acestea pot contribui la un trafic mai sigur și la protecția atât a utilizatorilor, cât și a celor din jurul lor”, susține acesta.

