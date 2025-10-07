- Publicitate -

Drumuri pline de gropi în Loloiasca. Explicația primarului

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Localnicii din satul Loloiasca, comuna Tomșani, sunt disperați că au ajuns să „își rupă mașinile” din cauza stării deplorabile a carosabilului. Oamenii reclamă faptul că drumurile sunt adevărate capcane pentru şoferi, care sunt nevoiţi să facă eforturi pentru a le ocoli.

- Publicitate -

„S-au facut lucrări pentru rețeaua de canalizare și au rămas tăieturi în asfalt pline cu pietre, care s-au lăsat cu fiecare trecere a autovehiculelor mici sau mari. În fiecare zi suntem nevoiți să trecem cu mașinile peste 50 de șanțuri, dus și întors.

Deja luna trecută am schimbat bucșele sistemului de direcție și suspensie. Sunt cheltuieli  pecare nu ar trebui să le facem în mod normal. Ce e așa greu să fie betonate aceste șanțuri, acoperite găurile, să putem merge și noi normal,  fără atâtea reparații la mașini”, este mesajul unui localnic din satul Loloiasca.

Mihai Pelin (PSD), primarul comunei Tomșani, are o explicație simplă pentru felul în care arată carosabilul la momentul de față. „Introducem rețea de canalizare în sat, prin programul Anghel Saligny.

Social

BluJoy, târgul inedit pentru familii, la Ploiești

BluJoy, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, lansează la Ploiești un târg lunar family-friendly. Prima ediție are loc sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Biblioteca...
- Publicitate -

E o extindere a sistemului de canalizare și normal că introducerea rețelei a dus la un astfel de disconfort. În patru, cinci luni de zile, după ce sunt finalizate branșamentele, firma este obligată să readucă la starea inițială carosabilul. Acum, ca să avem rețea de canalizare, nu e normal și acest deranj?

Oricum, pe drumuri se poate circula, nu sunt impracticabile”, a precizat edilul, care a dat asigurări că după ce vor mai fi executate undeva la 40 de branșamente, carosabilul va fi reparat de către constructor.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

0
Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în...
Administrație

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

0
La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de...
Eveniment

A renunțat la munca din Germania pentru o mică afacere în Ploiești

0
Observatorul Prahovean demarează o campanie dedicată celor care au...
Educație

Copiii vor avea acces la TikTok doar cu acordul părinților

0
Senatorii au adoptat ieri un proiect privind majoratul digital....
Eveniment

Cod portocaliu de ploi în Prahova. Școlile rămân deschise

2
Școlile se închid, miercuri, 8 octombrie  în patru județe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

Ștefan Vlăsceanu -
Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în...

A renunțat la munca din Germania pentru o mică afacere în Ploiești

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean demarează o campanie dedicată celor care au...

Cod portocaliu de ploi în Prahova. Școlile rămân deschise

Luiza Toboc -
Școlile se închid, miercuri, 8 octombrie  în patru județe...

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

Luiza Toboc -
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...
- Publicitate -

Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

Corina Matei -
Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în...

Călători revoltați. Aparatele de bilete din 101, nefuncționale

Luiza Toboc -
Rumoare, azi dimineață, între călătorii care au circulat pe...

Groapa din fața Gării de Sud ”împlinește” șase ani. Când o astupați?

Ștefan Vlăsceanu -
Din cauza orgoliilor politice, a lipsei de interes și,...

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Marius Nica -
Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean