Drumuri pline de gropi în Loloiasca. Explicația primarului

Localnicii din satul Loloiasca, comuna Tomșani, sunt disperați că au ajuns să „își rupă mașinile” din cauza stării deplorabile a carosabilului. Oamenii reclamă faptul că drumurile sunt adevărate capcane pentru şoferi, care sunt nevoiţi să facă eforturi pentru a le ocoli.

„S-au facut lucrări pentru rețeaua de canalizare și au rămas tăieturi în asfalt pline cu pietre, care s-au lăsat cu fiecare trecere a autovehiculelor mici sau mari. În fiecare zi suntem nevoiți să trecem cu mașinile peste 50 de șanțuri, dus și întors.

Deja luna trecută am schimbat bucșele sistemului de direcție și suspensie. Sunt cheltuieli pecare nu ar trebui să le facem în mod normal. Ce e așa greu să fie betonate aceste șanțuri, acoperite găurile, să putem merge și noi normal, fără atâtea reparații la mașini”, este mesajul unui localnic din satul Loloiasca.

Mihai Pelin (PSD), primarul comunei Tomșani, are o explicație simplă pentru felul în care arată carosabilul la momentul de față. „Introducem rețea de canalizare în sat, prin programul Anghel Saligny.

E o extindere a sistemului de canalizare și normal că introducerea rețelei a dus la un astfel de disconfort. În patru, cinci luni de zile, după ce sunt finalizate branșamentele, firma este obligată să readucă la starea inițială carosabilul. Acum, ca să avem rețea de canalizare, nu e normal și acest deranj?

Oricum, pe drumuri se poate circula, nu sunt impracticabile”, a precizat edilul, care a dat asigurări că după ce vor mai fi executate undeva la 40 de branșamente, carosabilul va fi reparat de către constructor.