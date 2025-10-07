Copiii vor avea acces la TikTok doar cu acordul părinților

Senatorii au adoptat ieri un proiect privind majoratul digital. Dacă acesta se va transforma în lege, copiii sub 16 ani vor avea acces la platformele online, inclusiv cele de socializare (TikTok, Instagram) doar cu acordul părinților. Proiectul a fost inițiat de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc și votat de o largă majoritate.

- Publicitate -

Proiect de lege privind majoratul digital

Potrivit documentului, copiii sub 16 ani nu vor mai putea avea acces la platformele online și nici să-și creeze conturi decât cu acordul părinților. Aceștia vor avea dreptul să controleze conturile minorilor, inclusiv să le restricționeze sau să le suspende, în cazul în care au acces la conținut dăunător.

Totodată, furnizorii de servicii digitale vor fi obligați să implementeze filtre pentru conținut în funcție de vârstă și să elimine publicitatea personalizată pentru copii.

”Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii. Prin această lege, părinţii primesc din nou dreptul de a fi părinţi, iar copiii – şansa de a fi copii, în siguranţă”, a declarat în plenul Senatului inițiatorul proiectului de lege, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedintele PNL, citat de news.ro.

Pentru a deveni lege, proiectul mai trebuie adoptat de Camera Deputaților și promulgat de președintele Nicușor Dan.

Administrație Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de infrastructură rutieră, dar și școlară. Singurul proiect pentru care Primăria Ploiești a impus penalități pentru...

- Publicitate -

Online-ul pentru copii, între pericol și resursă

Reamintim că Asociația pentru Transparență în Comunitate a demarat recent un proiect intitulat ”Online-ul pentru copii, între pericol și resursă”. Acesta își dorește să aducă în atenția celor care sunt responsabili pentru viețile și educația copiilor, adică părinților și educatorilor, informații verificate despre plusurile și minusurile accesului în online.

”Am creat un proiect de lungă durată prin care dorim să aducem conștientizare asupra utilizării excesive a internetului care poate genera pericole precum cyberbullying-ul, dependența de internet, izolare socială și probleme de sănătate mintală, precum anxietatea și depresia” susține Mirela Mihai, coordonatorul proiectului.

Acesta se va desfășura în cadrul unităților de învățământ din Prahova, la solicitarea profesorilor diriginți pe parcursul anului școlar, în baza unui parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Prahova.

Ediție specială Observatorul Prahovean LIVE

Detalii despre acest proiect vor fi furnizate în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE ce va fi difuzată în premieră miercuri, 8 octombrie, de la ora 20:00 pe www.observatorulph.ro și pe platformele social-media ale ziarului nostru.