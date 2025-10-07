- Publicitate -

Copiii vor avea acces la TikTok doar cu acordul părinților

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Senatorii au adoptat ieri un proiect privind majoratul digital. Dacă acesta se va transforma în lege, copiii sub 16 ani vor avea acces la platformele online, inclusiv cele de socializare (TikTok, Instagram) doar cu acordul părinților. Proiectul a fost inițiat de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc și votat de o largă majoritate.

- Publicitate -

Din articol

Proiect de lege privind majoratul digital

Potrivit documentului, copiii sub 16 ani nu vor mai putea avea acces la platformele online și nici să-și creeze conturi decât cu acordul părinților. Aceștia vor avea dreptul să controleze conturile minorilor, inclusiv să le restricționeze sau să le suspende, în cazul în care au acces la conținut dăunător.

Totodată, furnizorii de servicii digitale vor fi obligați să implementeze filtre pentru conținut în funcție de vârstă și să elimine publicitatea personalizată pentru copii.

”Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii. Prin această lege, părinţii primesc din nou dreptul de a fi părinţi, iar copiii – şansa de a fi copii, în siguranţă”, a declarat în plenul Senatului inițiatorul proiectului de lege, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedintele PNL, citat de news.ro.

Pentru a deveni lege, proiectul mai trebuie adoptat de Camera Deputaților și promulgat de președintele Nicușor Dan.

Administrație

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de infrastructură rutieră, dar și școlară. Singurul proiect pentru care Primăria Ploiești a impus penalități pentru...
- Publicitate -

Online-ul pentru copii, între pericol și resursă

Reamintim că Asociația pentru Transparență în Comunitate a demarat recent un proiect intitulat ”Online-ul pentru copii, între pericol și resursă”. Acesta își dorește să aducă în atenția celor care sunt responsabili pentru viețile și educația copiilor, adică părinților și educatorilor, informații verificate despre plusurile și minusurile accesului în online.

”Am creat un proiect de lungă durată prin care dorim să aducem conștientizare asupra utilizării excesive a internetului care poate genera pericole precum cyberbullying-ul, dependența de internet, izolare socială și probleme de sănătate mintală, precum anxietatea și depresia” susține Mirela Mihai, coordonatorul proiectului.

Acesta se va desfășura în cadrul unităților de învățământ din Prahova, la solicitarea profesorilor diriginți pe parcursul anului școlar, în baza unui parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Prahova.

Ediție specială Observatorul Prahovean LIVE

Detalii despre acest proiect vor fi furnizate în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE ce va fi difuzată în premieră miercuri, 8 octombrie, de la ora 20:00 pe www.observatorulph.ro și pe platformele social-media ale ziarului nostru.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

0
Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în...
Administrație

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

0
La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de...
Eveniment

A renunțat la munca din Germania pentru o mică afacere în Ploiești

0
Observatorul Prahovean demarează o campanie dedicată celor care au...
Eveniment

Drumuri pline de gropi în Loloiasca. Explicația primarului

0
Localnicii din satul Loloiasca, comuna Tomșani, sunt disperați că...
Eveniment

Cod portocaliu de ploi în Prahova. Școlile rămân deschise

2
Școlile se închid, miercuri, 8 octombrie  în patru județe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sala de sport de la UPG Ploiești a fost modernizată

Luiza Toboc -
Într-o lume în continuă schimbare, modernizarea sălilor de sport...

Elevii se pregătesc de vacanță. Când au săptămâna liberă

Luiza Toboc -
Deși școala de-abia a început pe 8 septembrie, elevii...

Vrei să devii agent de poliție? Admitere la Școala de Poliție din Câmpina

Roxana Tănase -
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova anunță începerea recrutării candidaților...

Ce catedre mai sunt vacante în școlile din Prahova

Luiza Toboc -
Anul școlar a început pe 8 septembrie, însă, în...
- Publicitate -

Sală de gaming și studio de podcast la UPG Ploiești

Luiza Toboc -
Pentru a stopa fenomenul abandonului școlar, Universitatea Petrol-Gaze din...

Anca Baciu (UPG): „Profesorul trebuie să fie mentor și sprijin”

Luiza Toboc -
Anca Baciu este conferențiar universitar doctor și director al...

Emoții la deschiderea noului an universitar de la UPG Ploiești

Luiza Toboc -
Peste 5000 de studenți au început astăzi, 29 septembrie,...

Cum arată căminele studențești ale UPG Ploiești

Luiza Toboc -
S-a încheiat perioada de cazare în căminele studenţeşti. La...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean