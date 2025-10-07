Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de infrastructură rutieră, dar și școlară. Singurul proiect pentru care Primăria Ploiești a impus penalități pentru nefinalizarea la termen este străpungerea străzii Laboratorului.

Ploieștiul a pierdut, în mandatul trecut, numeroase proiecte pentru care ar fi putut fi atrase fonduri europene. Lărgirea la patru benzi a străzii Ghe. Gr. Cantacuzino și terminalul de la Nord sunt doar două dintre ele. (Detalii AICI)

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești să prezinte stadiul în care se află proiectele aflate în curs de derulare la nivelul municipiului, inclusiv penalitățile care sunt percepute în cazul lucrărilor care nu au fost finalizate la termen.

Penalități pentru un singur proiect nefinalizat la termen

Singurul proiect major care înregistrează întârzieri este străpungerea străzii Laboratorului în prelungirea Ghe. Gr. Cantacuzino. Cu o valoare de peste 3,6 milioane de lei, fără TVA, proiectul avea ca termen de finalizare 29.07.2025. (Detalii AICI)

„Începând cu data de 30.07.2025 se vor percepe penalități într-o cotă procentuală de 0,1% din valoarea aferentă părții neexecutate din contract, respectiv suma de 647.982,41 lei (fără TVA) pentru fiecare zi de întârziere”, a precizat Primăria Ploiești în răspunsul transmis.

Lucrări în curs de finalizare

Lucrări de execuție pentru obiectivul – Renovare clădire Școala Gimnazială George Coșbuc – corp C2 – valoare contract 2.798.102,28 lei (fără TVA) – lucrări în curs de execuție/ Termen de finalizare: 07.04.2026

Construirea unei săli de sport /modernizarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Școala Gimnazială Sfânta Vineri – valoare contract – 1.157.150,55 lei (fără TVA) – Proiect depus în cadrul programului POR Sud-Muntenia 2021 – 2027 privind P5 O regiune educată – Obiectiv specific: RSO4.2 „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR”

Contract de execuție (inclusiv servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și verificare tehnică) pentru obiectivul Construcție modulară pentru Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu” – valoare contract – 2.963.000 lei (fără TVA)/ Termen de execuție 60 de zile de la data emiterii ordinului de începere. La această dată, potrivit Primăriei Ploiești, este în curs de emitere autorizația de construire urmând a fi transmis ordinul de începere a lucrărilor.

Lucrări finalizate și recepționate

Instalare sistem de irigație automată la Creșa Aleea Strunga nr. 2B – valoare 507.157,65 lei (fără TVA)

Racordare la rețeaua de energie electrică a construcției cu destinație de sală de educație fizică școlară de la Colegiul Economic Virgil Madgearu – 77.000 de lei (fără TVA)

Racordare la gaze naturale și a instalației de utilizare gaze naturale a construcției cu destinație de sală de educație fizică școlară de la Colegiul Economic Virgil Madgearu – 59.900 lei (fără TVA)

Instalație exterioară de alimentare cu apă pentru consum menajer și canalizare a construcției cu destinație de sală de educație fizică școlară de la Colegiul Economic Virgil Madgearu – 98.377,17 lei (fără TVA).

Amenajare spațiu/teren de joacă Creșa Upetrom – valoare contract 301.659,84 lei (fără TVA) – lucrări finalizate, în curs de recepționare

Proiecte de infrastructură cu finanțare europeană

Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – Etapa I – valoare totală – 286.001.739,68 lei. Termen de finalizare 31.07.2027. (Detalii AICI)

Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Pictor Rosenthal etapa II – valoare totală 20.588.198,97 lei. Termen de finalizare – 24.01.2026

Anvelopare blocuri Lot 1 – valoare totală – 34.273.806,48 lei – termen de finalizare 20.04.2026

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa II – valoare totală – 178.103.723,88 lei – Termen de finalizare 31.12.2025 (Detalii AICI)

Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane din Municipiul Ploiești – valoare totală – 32.666.463,90 lei – termen de fin alizare : 31.12.2025

Construirea de insule ecologice digitalizate tip 1 – insulă ecologică supraterană încasetată în Municipiul Ploiești – valoare totală – 16.390.134,82 lei – Termen de finalizare – 31.12.2025 (Detalii AICI)

Renovare clădire Colegiul Național Mihai Viteazul – Aripa Nord – valoare totală 11.987.041 lei/ Termen de finalizare 03.05.2026.