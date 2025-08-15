Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă legătura dintre zona de nord și zona Podu Înalt, continuă să fie o misiune greu de îndeplinit pentru primărie și firma constructoare.

- Publicitate -

Deși pentru acest proiect autorizația de construire a fost emisă pe data de 19.10.2022, iar la finele lunii februarie 2023 au început lucrările care ar fi trebuit să dureze doar patru luni, nici în prezent lucrarea nu este gata.

De la 1 august 2025, constructorului i se aplică penalizări pentru întârziere, însă nici acest lucru nu pare să fie cu vreun folos.

În această săptămână, constructorul a completat cu piatră spartă, a început să aducă stâlpii de iluminat și a pus pământ vegetal în sensul giratoriu, potrivit unui anunț făcut de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Național Proces de reorganizare la Garda Națională de Mediu Garda Națională de Mediu a început un proces de reorganizare prin care se dorește scăderea ponderii posturilor de conducere în instituție la jumătate, de...