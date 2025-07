Disponibilizări și reduceri de cheltuieli la TCE Ploiești

SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești se confruntă, în continuare, cu o situație dificilă. Datoriile, la finele anului 2024, se cifrau la peste 57 de milioane de lei. Pentru redresarea societății se propun disponibilizări, dar și eliminarea unor trasee. Majorarea tarifului la biletele de călătorie este o altă măsură care ar urma să conducă la o suplimentare a veniturilor încasate de TCE Ploiești.

UPDATE: Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a planului de reorganizare de la TCE Ploiești a fost retras, luni, de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, fiind propuse noi discuții pe această temă.

Știre inițială

Un proiect de hotărâre de Consiliu Local, care vizează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la TCE Ploiești, prevede inclusiv un plan de reorganizare a societății de transport public în comun.

Măsurile propuse vizează reducerea cheltuielilor operaționale, creșterea veniturilor, restructurarea datoriilor și reorganizarea la TCE Ploiești, inclusiv prin disponibilizări.

Datorii de peste 57 de milioane lei la TCE Ploiești

La finalul anului 2024, potrivit unei analize avansate de TCE Ploiești, societatea de transport public în comun înregistra o pierdere contabilă de peste 10,4 milioane de lei.

Tot la finele anului trecut, totalul creanțelor era de 19,9 milioane de lei, iar totalul datoriilor se cifrau la 57.107.820 lei. Unele datorii, de peste 30,1 milioane de lei, erau cu termen de peste un an, iar restul cu termen de sub an.

Întârzierea încasării subvenției și a compensației anuale, dar și scăderea încasărilor prin vânzarea titlurilor de călătorie au fost doar două dintre componentele care au influențat această situație.

Disponibilizări, în grafic, la TCE

Planul de reorganizare de la TCE Ploiești include o serie de măsuri inclusiv de reducere personalului.

În prezent, organigrama actuală prevede un număr total de 851 de posturi, din care patru directori, 15 șefi de compartimente, 66 de salariați TESA și 766 de muncitori. La 27 iunie 2025 erau ocupate 834 de posturi, iar 17 erau vacante.

Reducerea de personal nu ar urma să vizeze șoferi/ vatmani/șoferi de troleibuze. În schimb, pentru reducerea orelor suplimentare se propune modificarea programelor zilnice de circulație. Propunerea vizează disponibilizarea a 28 de persoane, ceea ce ar însemna o reducere anuală de peste 2,7 milioane de lei.

Eliminarea unor trasee și reducerea numărului zilnic de curse

Pe lista de propuneri din planul de reorganizare figurează, în schimb, diminuarea traseelor cu încărcătură redusă, cu menținerea intervalului 05.00 – 24.00 de funcționare a serviciului public.

modificarea frecvenței anumitor trasee, cu 1 – 3 minute, fără afectarea preluării călătorilor.

eliminarea traseelor 25 rapid, 42, 48, 52, 53, 54, 106, 305, 306, călătorii urmând să utilizeze traseele locale aflate deja în grafic.

scăderea numărului zilnic de curse la anumite trasee cu program doar la orele de vârf cu păstrarea a 1 – 1,5 curse dimineața, la traseele 28, 36 și 44 barat.

scăderea numărului zilnic de curse la prânz la anumite trasee cu program doar la ore de vârf, cu menținerea curselor dimineața/noaptea la care nu există variante de conexare. Este cazul traseelor 300, 301, 302, 303 și 304.

scurtarea de rută pentru anumite trasee cum ar fi pentru traseele 32, 1/21.

prelungirea traseului 402, pentru strada Bârladului, Poligonului și Laboratorului, dar și cu asigurarea unui număr mai mare de curse pentru traseele în care există un număr mare de călători(traseul 1, traseul 104).

Tarife majorate la bilete la TCE

Reamintim că planul de reorganizare de la TCE Ploiești include și majorarea tarifului la transportul public de persoane. (Detalii AICI).

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, luni, în ședința Consiliului Local Ploiești, biletul de călătorie ar urma să coste 3,5 lei față de 2,5 lei cât este în prezent.

Creșterea vânzării de bilete, precum și creșterea veniturilor prin închirierea de spațiu publicitar sau de terenuri, dar și prin executarea de ITP la terți sunt alte măsuri propuse pentru eficientizarea activității la TCE Ploiești.