sursa foto - gradinitanegoiesti.ro

Clase goale la școala din Negoiești. Părinții își mută copiii la oraș

Din lipsă de copii, începând cu anul școlar 2026-2027, Grădinița Negoiești se va uni cu Școala Gimnazială „Prof. Oprea Mihai” Negoiești. Primarul localității Brazi, Leonaș Radu (PNL) spune că, odată făcută relocarea, în imobilul actualei grădinițe are în plan înființarea unei creșe, unde să poată fi aduși copii inclusive din Ploiești.

Măsura acestei relocări nu are legătură cu comasarea impusă prin „Legea Bolojan”, ci este determinată de numărul redus de clase existente atât la nivelul grădiniței, cât și al școlii.

„La grădiniță avem undeva la 19 copii, iar la șcaolă, din nouă săli de clasă, patru sunt neocupate. Am înfințat anul acesta clasa pregătitoare și avem doar zece copii, minimum prevăzut de lege. Sunt clase care  în această școală nu există pur și simplu fiindcă nu sunt elevi. Nu e vorba de o scădere a natalității, ci de tendința anumitor părinți de a-și duce copiii la oraș, fiindcă li se pare că acolo sunt alte condiții”, a mai precizat primarul comunei Brazi.

Acesta a mai adăugat faptul că în  martie 2026 va fi supusă dezbaterii Consiliului Local varianta înființării unei creșe în spațiul unde funcționează acum grădinița. Decizia va fi luată în funcție de interesul manifestat de părinți, care trebuie să completeze o cerere de preînscriere în acest sens.

„Preșcolarii care vor fi relocați vor beneficia, în cadrul sălilor de clasă ale școlii, de toate condițiile necesare desfășurării activităților educaționale, conform normelor în vigoare. De asemenea, avem  în vedere amenajarea unui spațiu exterior (părculeț) dotat corespunzător, destinat activităților în aer liber pentru preșcolari.

Pentru a valorifica eficient clădirea actualei grădinițe și a răspunde nevoilor comunității, atât la nivelul școlii, cât și al Primăriei Brazi, se analizează posibilitatea înființării unei creșe, destinată cu prioritate familiilor în care ambii părinți lucrează. Pentru demararea acestui proiect, este necesară completarea cererii de preînscriere”, a mai subliniat primarul localității Brazi.

