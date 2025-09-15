Prin comasare, în Prahova au dispărut 23 de directori de școli

Grație „Legii Bolojan”, la nivelul județului Prahova, prin reorganizare, au fost desființate 23 de posturi de director și au fost înființate 11 posturi de director adjunct, ca urmare a creșterii numărului de formațiuni de studiu din unitatea de învățământ cu personalitate juridică.

Unul dintre directorii care și-a pierdut postul din cauza comasării e Vasile Androne, fost director al Liceului Tehnologic Mecanic din Câmpina, singurul liceu din județ supus comasării.

Omul și-a pierdut funcția de conducere, odată implementată Legea 141/ 2025. Întrebat ce simte legat de pierderea poziției de director, Androne a răspuns supărat: „se pare că da, nu mai sunt director. Asta este, mergem înainte”.

Vasile Androne a revenit la catedră, unde va preda disciplina transporturi rutiere, pe care o predă de 29 de ani de când este în învățământ. Dincolo de funcție, Androne a mai precizat că „gaura” resimițită în bugetul familiei, odată ce el pierde funcția de director, va fi de 2000 de lei.

„În ceea ce privește aprobarea unor posturi de director adjunct în unitățile de învățământ reorganizate, în Prahova, aceasta s-a realizat cu respectarea legislației în vigoare, respectiv OMEC nr. 5.726/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art.24”, a transmis, la solicitarea observatorulph.ro, Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

Se poate norma o funcție de director adjunct pentru:

unitățile de învățământ care au peste 30 de formațiuni de studiu;-

unitățile de învățământ care au între 20 și 30 de clase și îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 10 clase inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar/preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorității;

unitățile de învățământ care au între 20 și 30 de clase și au internat și cantină;-

unitățile de învățământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;

unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 20 și 25 de clase și îndeplinesc una din condițiile: au cel puțin 10 clase din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar/preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților;

unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 20 și 25 de clase și au internat și cantină;-

unitățile de învățământ special cu cel puțin 16 clase.

Se pot norma două funcții de director adjunct pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care funcționează cu peste 50 de formațiuni de studiu.

Se pot norma trei funcții de director adjunct pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care funcționează cu peste 70 de formațiuni de studiu sau cu peste 70 de formațiuni de studiu din învățământul antepreșcolar și preșcolar.

Află lista școlilor comasate din Prahova:

