Paradoxul comasării școlilor. În Prahova au apărut noi directori

Luiza Toboc
29 de unități de învățământ din Prahova și-au pierdut, din acest an școlar, personalitatea juridică. Cele mai multe instituții comasate sunt grădinițele, care au fost alipite structurilor de învățământ mai mari. În județ sunt însă și școli gimnaziale, dar și un liceu care a fost absorbit prin „Legea Bolojan”. Deși scopul comasării este, potrivit guvernanților, acela de reducere a cheltuielilor bugetare, la Colegiul „Ion Kalinderu” din Bușteni, spre exemplu, comasarea a presupus numirea prin detașare a unui al doilea director adjunct, dat fiind numărul mare de elevi.

Sunt situații în care directorii şcolilor care și-au pierdut personalitatea juridică şi au devenit structuri ale altor unităţi de învăţământ au rămas  fără posturi de conducere, dar sunt și cazuri în care aceștia au fost numiți directori adjuncți la școlile absorbante.

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din municipiul Câmpina a fost absorbită, prin „Legea Bolojan”, de Școala Centrală. Directorul Florina Gherghel și-a pierdut funcția, însă a rămas tot într-o poziție de conducere, fiind numită director adjunct la școala cu care s-a făcut comasarea.

„Practic, atribuțiile mele sunt similare cu cele pe care le-am avut ca director plin. Școala Centrală nu avea director adjunct și, odată mărit numărul de elevi prin această comasare, care a presupus absorbția Școlii Gimnaziale AL. I. Cuza cu cele două structuri, Școala Gimnazială nr 3 și Școala Sanatorială Voila, s-a impus această funcție de conducere. Avem, prin comasare, la Școala Centrală, aproape 1000 de elevi în acest an școlar”.

Nu la fel de norocos a fost Vasile Androne, fost director al Liceului Tehnologic Mecanic, din Câmpina. Unitatea de învățământ a devenit, din acest an școlar, structură fără personalitate juridică a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati”, iar acesta a pierdut funcția de conducere.

„Am crezut că voi fi numit adjunct, însă, se pare că nu. Liceul care ne-a absorbit avea ocupată această funcție, motiv pentru care  voi rămâne profesor pe disciplina transporturi rutiere, pe care o predau de 29 de ani de când sunt în învățământ”.

O situație aparte se înregistrează la Colegiul„ Ion Kalinderu” din Bușteni, care a preluat, prin contopire, Școala Gimnazială „Nestor Urechea” cu structurile aferente. Directorul și directorul adjunct de la  unitatea care și-a pierdut personalitatea juridică și-au prezentat demisia, alegând să rămână la catedră.

„Colegiul Kalinderu a funcționat cu un director și un director adjunct. Această comasare a  dus la mărirea considerabilă a numărului de elevi, peste 800. Legea spune că în cazul școlilor cu peste 50 de formațiuni de studiu e nevoie și de un al doilea director adjunct, motiv pentru care a fost numită prin detașare doamna Cecilia Abrudan.

Nu știu câtă economie bugetară se face prin aceste comasări, însă, noi, ca și alți colegi, nu facem decât să ne conformăm și să respectăm legea”, a precizat directorul Colegiului„ Ion Kalinderu”, Constantin Petrea.

În anul şcolar anterior, în Prahova au funcţionat 202 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică. Prin „Legea Bolojan”, numărul acestora a scăzut cu 29.

