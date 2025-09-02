Cum ajunge un profesor de sport să predea și turism

Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână și comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi a dus la situația în care profesori care predau o anumită disciplină să ajungă să acopere și alte materii pe care nu le-au mai predat niciodată. În Prahova sunt 172 de cadre didactice, care, forțat, s-au văzut nevoite să își completeze norma în alte specializari decât cele pe care le au pe diploma de licență.

Și la noi în județ se aplică gluma amară care circulă printre profesori, odată adoptată „Legea Bolojan”.

Din 8 septembrie vom avea și în școlile prahovene pe doamna profesoară de franceză și desen, ori pe cea de biologie și fizică. Îl vom avea, spunea în urmă cu ceva vreme directorul Liceului Tehnologic Carol I din Valea Doftanei, și pe domnul profesor de educație fizică, educație tehnologică, turism sau mecanică.

Pentru creșterea normei didactice la 20 de ore, profesorii se văd nevoiți, așadar, să predea discipline pe care nu le stăpânesc, lucru care, recunosc aceștia, nu are cum să ducă la creșterea actului educațional.

În Prahova, potrivit datelor transmise de ISJPH, „completarea normei didactice de predare pe perioada determinată pentru personalul didactic de predare prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6) la nivelul unității/unităților de învățământ/consorțiului prin aplicarea Legii 141/2025 s-a realizat pentru un număr de 656 cadre didactice, 401 cadre didactice din mediul rural și 255 din mediu urban, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 18% din numărul titularilor.

Aceste completări s-au realizat în specializările pe care cadrele didactice le au pe diploma de licență.

Din acest total, un număr de 172 de cadre didactice și-au completat norma în alte specializări decât cele pe care le au pe diploma de licență”.

Între timp, începerea anului școalar rămâne, în continuare, sub semnul întrebării, date fiind neumulțumirile generate de măsurile de austeritate. Simion Hăncescu, lider FSLI, (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ) își menține declarația conform căreia, pe 8 septembrie, profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.