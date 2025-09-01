 

Profesorii din Prahova, împărțiți când vine vorba de boicot

Luiza Toboc
Sindicatele din Educaţie au inițiat un referendum prin care angajații din învățământ trebuie să decidă dacă vor boicota activitățile de predare începând cu data de 9 septembrie. La nivelul școlilor din Prahova se întocmesc tabele cu numele dascălilor care sunt pentru sau împotriva acestei forme de protest.

Atmosfera în școlile din județ este, la ora actuală, una destul de tensionată, dar și incertă. Sunt profesori care spun „nu” categoric boicotului, asta pentru că nu se simt reprezentați de liderii de sindicat, dar și pentru că nu mai vor să stea neplătiți așa cum s-a întâmplat la greva din 2023. Sunt, însă, și cadre didactice care au semnat deja pentru boicot, urmând ca, din data de 9 septembrie, să intre la ore doar pentru a supraveghea elevii.

Liviu Drăghici predă științe economice la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii Victor Slăvescu din Ploiești. Spune că nu vede rostul acestui boicot în condițiile în care Legea 141/ 2025 a fost adoptată, „deci nimic nu se mai poate schimba”.

„Eu îmi voi lua elevii și voi merge în clasă. Avem multă treabă. Acest boicot nu arată decât o mare dezorganizare. Guvernanții nu vor da înapoi nici nu se mai poate, deci nu se va schimba nimic.

Declanșarea unei greve e ceva ce trebuie să se facă cu cap, nu așa. Nu văd posibile efecte ale acestui boicot. Dacă se dorea obținerea unor rezultate, atunci blocai bacalaureatul de toamnă. Atunci, da. În condițiile acestea, protestul acesta nu va avea niciun impact”, a precizat acesta.

În asentimentul său este și un alt  profesor care predă istoria la C.N. „I.L. Caragiale” din Ploiești. „Nu semnez pentru niciun boicot. Nu am semnat nici în 2023. Ce se va schimba? Absolut nimic. Am clasă terminală, istoria este materie de bac. Liderii aceștia de sindicat își apără propriile interese, în niciun caz pe ale noastre”.

Ovidiu Rădulescu, profesor de istorie la Școala Gimnazială din Păulești spune că odată făcut acel rău ( n.red. Legea 141/2025) nu se mai poate face nimic. În plus, a mai precizat acesta, „nu mă lasă conștiința să intru la clasă în fața copiilor și să stau degeaba. Nu este deontologic. Eu nu îmi pot bate joc de elevii mei”.

În județ sunt și numeroși alți dascăli care spun că se vor supune majorității în ceea ce privește boicotarea activităților de predare pentru că nu vor să fie „spărgători de grevă”.

O poziție fermă în ceea ce privește protestul anunțat a avut Dan Culicovschi, profesor de franceză la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești. „Da am semna pentru boicot. Da, voi intra la ore, voi scrie titlul lecției pe tablă, iar apoi ma voi uita la elevi. Nu voi preda nimic. Doar voi supraveghea copiii să nu facă gălăgie”, a precizat acesta.

Între timp, liderul sindicaliștilor din educație, Siomion Hăncescu, își menține declarația potrivit căreia, „deschiderea anului școlar se va face, în premieră, în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni și în fața prefecturilor” și îndeamnă  profesorii să semneze pentru boicotarea activităților de predare începând cu 9 septembrie.

