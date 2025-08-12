- Publicitate -
Legea Bolojan: Profesor de franceză, nevoit să predea și desen

Din toamnă, norma didactică de predare va crește cu 2 sau 4 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Un alt efect al măsurilor de austeritate impuse de Guvern este acela că, pentru a-și completa catedra, un profesor de biologie, spre exemplu, va fi nevoit să predea și ore de fizică.

„O completare de normă la un cadru didactic, ce are o anumită specialitate, care primește 2 ore dintr-o altă disciplină, pe care nu e pregătit, nu e în beneficiul elevilor. Austeritatea nu trebuie să afecteze educația copiilor. Îmi pun toate speranțele în greva generală anunțată din 8 septembrie.”, a precizat directorul  școlii gimnaziale din comuna Păulești, Ovidiu Rădulescu.

Profesor la două școli, nevoit să facă naveta și la o a treia

La această unitate de învățământ, spre exemplu, profesorul de limba franceză, navetist din orașul Slănic, va fi nevoit să ia o a treia școală pentru a-și completa norma didactică de 20 de ore. Ce înseamnă acest lucru? Că specializat fiind pe disciplina limba și literatura franceză, catedră de 18 ore, se va vedea nevoit să predea și 2 ore de desen.

La fel un alt cadru didactic care predă biologia și care, pentru a nu ajunge în restrângere de activitate, lucru care l-ar defavoriza din punct de vedere financiar, se va vedea nevoit să predea și ore de fizică.

Cum va fi vremea în Prahova. Prognoza ANM

Vremea se menține caniculară în Prahova, cu temperaturi maxime de 33... 35 de grade Celsius. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, în special în...
„Este o inepție totală. Doamna care predă franceza face naveta deja la două școli: cea din Păulești, unde are 14 ore și cea din Plopeni Sat, unde are 4 ore. Acum, cu efectele noii legi, pentru a competa norma didactică cu acele două ore va trebui să predea și la o a treia școală, însă, desen.

Profesor de sport, nevoit să predea educație tehnologică

La fel doamna profesor de biologie. Cadru didactic cu gradul I și peste 25 de ani vechime. A avut 12 ore la noi și alte 6 la Vălcănești. Îi lipsesc 2 ore pe care va trebui să le predea în altă școală. Și nu vorbim despre specialitatea dânsei, ci va fi nevoită să ia orele de fizică”, a mai precizat directorul instituției.

Situația e similară și la Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei, unde, din spusele directorului Steluța Pralea, profesorul de educație fizică, va trebui, pentru a-și completa norma didactică, să predea educație tehnologică, turism sau mecanică, practic disciplinele deficitare la capitolul resursă umană.

Protestele continuă

„Cu toată îngăduirea, un cadru didactic specializat pe un anumit domeniu nu va putea niciodată să pregătească copiii așa cum  îi pregătește un profesor specialist”, a precizat directorul liceului din Valea Doftanei.

La ora 11.00, Inspectoratul Școlar Județean Prahova organizaeză o ședință de instruire cu directorii de școli privind efectele Legii Bolojan.

Între timp, Simion Hăncescu, lider de sindicat FSLI ( Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a anunțat că pe 8 septembrie „va fi un protest grandios, peste 30.000 de oameni”, menționând, totodată, boicotarea  noului an școlar.

Alessio, copilul de Aur al Ploieștiului, se simte umilit de Minister

În luna iulie, Alessio Andrei Nenu, ploieșteanul medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie din Lituania, redacta, în disperare de cauză, o scrisoare...
