Care sunt școlile și grădinițele din Prahova care vor fi comasate

Cu mai puțin de o lună până la debutul noului an școlar a început comasarea școlilor cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi, efect al Legii 141/ 2025, cunoscută drept Legea Bolojan. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a transmis, la solicitarea observatorulph.ro, care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele sau să fie absorbite de școlile mai mari.

Sunt 29 de unități de învățământ din județ supuse comasării. Potrivit ISJPH, „asta nu înseamnă că elevii vor fi relocați la alte școli, vor învăța în aceleași unități de învățământ, doar că vor aparține altor structuri mai mari.

Afectați vor fi directorii, care conduc școli reduse numeric. Personalul auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante, deci, practic, acei oameni nu își pierd locul de muncă”.

În județ sunt 29 de unități de învățământ supuse comasării, cele mai multe fiind grădinițe, care vor fi alipite structurilor de învățământ mai mari.

Lista unităților școlare din județ care vor fi comasate: