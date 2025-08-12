Care sunt școlile și grădinițele din Prahova care vor fi comasate

Cu mai puțin de o lună până la debutul noului an școlar a început comasarea școlilor cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi, efect al Legii 141/ 2025, cunoscută drept Legea Bolojan. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a transmis, la solicitarea observatorulph.ro, care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele sau să fie absorbite de școlile mai mari.
Sunt 29 de unități de învățământ din județ supuse comasării. Potrivit ISJPH, „asta nu înseamnă că elevii vor fi relocați la alte școli, vor învăța în aceleași unități de învățământ, doar că vor aparține altor structuri mai mari.
Afectați vor fi directorii, care conduc școli reduse numeric. Personalul auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante, deci, practic, acei oameni nu își pierd locul de muncă”.
În județ sunt 29 de unități de învățământ supuse comasării, cele mai multe fiind grădinițe, care vor fi alipite structurilor de învățământ mai mari.
Lista unităților școlare din județ care vor fi comasate:
|Nr. crt.
|UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CU P.J.
|STRUCTURA
|MODALITATEA DE REORGANIZARE
|INSPECTOR ȘCOLAR
|1.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU STANIAN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reorganizare prin contopire
|Dop Laura Marilena
|2.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reorganizare prin contopire
|Dop Laura Marilena
|3.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RAREȘ VODĂ’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reorganizare prin divizare
|Dop Laura Marilena
|4.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CANDIANO POPESCU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 24 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 33 Ploiești)
|Reorganizare prin contopire
|Gheorghe Maria Mariana
|5.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. ,,SCUFIȚA ROȘIE’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reorganizare prin contopire
|Cioceanu-Angelescu Octavia
|6.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI MUREȘANU’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 33 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 24 Ploiești)
|Reorganizare prin contopire
|Spătaru Mihail
|7.
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Căsuța cu povești)
|Reorganizare prin contopire
|Cioceanu-Angelescu Octavia
|8.
|GRĂDINIȚA CU P.P. ,,SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 32 Ploiești)
|Reorganizare prin contopire
|Spătaru Mihail
|9.
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 38 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 5 Ploiești)
|Reorganizare prin contopire
|Spătaru Mihail
|10.
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA NR. 5 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structura a Grădiniței nr. 38 Ploiești)
|Reorganizare prin contopire
|Crețu Liliana
|11.
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reorganizare prin absorbție
|Crețu Liliana
|12.
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. și P.N. ,,LICURICI’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reorganizare prin absorbție
|Crețu Liliana
|13.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU P.N. și P.P., ORAȘUL BĂICOI
|Reorganizare prin contopire
|Iordache Nicoleta
|14.
|LICEUL TEHNOLOGIC ,,TEODOR DIAMANT’’, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Reorganizare prin contopire
|Iordache Nicoleta
|15.
|COLEGIUL ,,ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NESTOR URECHIA’’, ORAȘUL BUȘTENI
|Reorganizare prin contopire
|Ionescu Daniela
|16.
|LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reorganizare prin absorbție
|Mirițescu Ancuța
|17.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reorganizare prin absorbție
|Gheorghe Ramona
|18.
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA
|CREȘA, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reorganizare prin contopire
|Gheorghe Ramona
|19.
|LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
|Reorganizare prin absorbție
|Arcoși Adriana
|20.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
|Reorganizare prin contopire
|Gheorghe Mariana
|21.
|LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI
|GRĂDINIȚA CU P.N. și P.P. ,,FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
|Reorganizare prin absorbție
|Gheorghe Mariana
|22.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Reorganizare prin absorbție
|Iordache Nicoleta Elena
|23.
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR , COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Reorganizare prin contopire
|Soare Roxana
|24.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
|Reorganizare prin absorbție
|Gheorghe Ramona
|25.
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reorganizare prin absorbție
|Arcoși Adriana
|26.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Reorganizare prin absorbție
|Arcoși Adriana
|27.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
|Reorganizare prin contopire
|Mirițescu Ancuța
|28.
|COLEGIUL ,,FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
|Reorganizare prin absorbție
|Ionescu Daniela
|29.
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reorganizare prin absorbție
|Mirițescu Ancuța