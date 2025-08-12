- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Care sunt școlile și grădinițele din Prahova care vor fi comasate

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Cu mai puțin de o lună până la debutul noului an școlar a început comasarea școlilor cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi, efect al Legii 141/ 2025, cunoscută drept Legea Bolojan. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a transmis, la solicitarea observatorulph.ro, care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele sau să fie absorbite de școlile mai mari.

- Publicitate -

Sunt 29 de unități de învățământ din județ supuse comasării. Potrivit ISJPH, „asta nu înseamnă că elevii vor fi relocați la alte școli, vor învăța în aceleași unități de învățământ, doar că vor aparține altor structuri mai mari.

Citește și: Legea Bolojan: Profesor de franceză, nevoit să predea și desen

Afectați vor fi directorii, care conduc școli reduse numeric. Personalul auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante, deci, practic, acei oameni nu își pierd locul de muncă”.

În județ sunt 29 de unități de învățământ supuse comasării, cele mai multe fiind grădinițe, care vor fi alipite structurilor de învățământ mai mari.

Eveniment

Proxeneții fetelor de pe DN1, zona Bănești, reținuți

Trei bărbați din Câmpina au fost reținuți de polițiști fiind acuzați de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, aceștia își obligau victimele să se prostitueze la marginea...
- Publicitate -

Lista unităților școlare din județ care vor fi comasate:

Nr. crt.UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CU P.J.

 

STRUCTURAMODALITATEA DE REORGANIZAREINSPECTOR ȘCOLAR
1.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU STANIAN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTIReorganizare prin contopireDop Laura Marilena
2.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReorganizare prin contopireDop Laura Marilena
3.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RAREȘ VODĂ’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTIReorganizare prin divizareDop Laura Marilena
4.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CANDIANO POPESCU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.N. NR. 24 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 33 Ploiești)Reorganizare prin contopireGheorghe Maria Mariana
5.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. ,,SCUFIȚA ROȘIE’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReorganizare prin contopireCioceanu-Angelescu Octavia
6.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI MUREȘANU’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 33 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 24 Ploiești)Reorganizare prin contopireSpătaru Mihail
7.GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Căsuța cu povești)Reorganizare prin contopireCioceanu-Angelescu Octavia
8.GRĂDINIȚA CU P.P.  ,,SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 32 Ploiești)Reorganizare prin contopireSpătaru Mihail
9.GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 38 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 5 Ploiești)Reorganizare prin contopireSpătaru Mihail
10.GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA NR. 5 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structura a Grădiniței nr. 38 Ploiești)Reorganizare prin contopireCrețu Liliana
11.GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 40,  MUNICIPIUL PLOIEȘTIReorganizare prin absorbțieCrețu Liliana
12.GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. și P.N. ,,LICURICI’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReorganizare prin absorbțieCrețu Liliana
13.ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOIGRĂDINIȚA CU P.N. și P.P., ORAȘUL BĂICOIReorganizare prin contopireIordache Nicoleta
14.LICEUL TEHNOLOGIC ,,TEODOR DIAMANT’’, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENIReorganizare prin contopireIordache Nicoleta
15.COLEGIUL ,,ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NESTOR URECHIA’’, ORAȘUL BUȘTENIReorganizare prin contopireIonescu Daniela
16.LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN ISTRATI”,  MUNICIPIUL CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINAReorganizare prin absorbțieMirițescu Ancuța
17.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINAReorganizare prin absorbțieGheorghe Ramona
18.GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINACREȘA, MUNICIPIUL CÂMPINAReorganizare prin contopireGheorghe Ramona
19.LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNICȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNICReorganizare prin absorbțieArcoși Adriana
20.ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZILȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZILReorganizare prin contopireGheorghe Mariana
21.LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENIGRĂDINIȚA CU P.N. și P.P. ,,FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENIReorganizare prin absorbțieGheorghe Mariana
22.ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANIReorganizare prin absorbțieIordache Nicoleta Elena
23.LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR , COMUNA BĂRCĂNEȘTIReorganizare prin contopireSoare Roxana
24.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOVȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOVReorganizare prin absorbțieGheorghe Ramona
25.LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReorganizare prin absorbțieArcoși Adriana
26.ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGReorganizare prin absorbțieArcoși Adriana
27.ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANUReorganizare prin contopireMirițescu Ancuța
28.COLEGIUL ,,FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIUReorganizare prin absorbțieIonescu Daniela
29.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReorganizare prin absorbțieMirițescu Ancuța

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

3
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Exclusiv

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

0
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...
Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Cum să te ferești de fraudele prin telefon. Avertismentul DNSC

0
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire...
Administrație

Cum va arăta zona de sud a Ploieștiului după amenajarea lizierei

0
Primăria Ploiești intenționează amenajarea lizierei din zona de sud...
Social

Avarie Termo Ploiești. Lista zonelor fără apă caldă

0
Termo Ploiești anunță că miercuri, 13 august, în intervalul...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

0
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Economic

Cum poți afla câți bani ai la Pilonul II de pensii

0
Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

0
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

35
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Legea Bolojan: Profesor de franceză, nevoit să predea și desen

Luiza Toboc -
Din toamnă, norma didactică de predare va crește cu...

Alessio, copilul de Aur al Ploieștiului, se simte umilit de Minister

Luiza Toboc -
În luna iulie, Alessio Andrei Nenu, ploieșteanul medaliat cu...

Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă

David Mihalache -
Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține...

Povestea de succes a Alexiei, admisă la Politehnica din Lausanne

Marius Nica -
Alexia Apostolache, absolventă a Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești,...
- Publicitate -

Cum arată noul an școlar dacă profesorii vor renunța la grevă

Luiza Toboc -
Deși profesorii au de gând să boicoteze noul an...

Număr nelimitat de elevi într-o clasă, cu aprobarea Inspectoratului

Luiza Toboc -
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate...

Încep probele scrise ale bacalaureatului de toamnă

Luiza Toboc -
Probele scrise ale sesiunii de toamnă a examenului de...

Profesorii strâng semnături pentru a bloca Legea Bolojan

Luiza Toboc -
Sindicaliștii din învățământ au în plan strângerea a 100.000...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean