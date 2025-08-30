- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât din mediul urban, cât și rural, au fost absorbite de către alte unități de învățământ, pierzându-și personalitatea juridică. Directorii respectivelor instituții rămân, din 8 septembrie, fără postul de conducere.

Școlile absorbite trebuie să predea ștampila la Inspectoratul Școlar Județean, (aceasta urmând să fie casată), iar arhiva și toată baza materială va fi transferată instituțiilor de învățământ de care vor aparține. Este așteptat pentru finalizare ordinul de ministru.

În județ sunt 29 de astfel de unități supuse comasării, cele mai multe fiind grădinițe, care vor fi alipite structurilor de învățământ mai mari.

Citește și: Care sunt școlile și grădinițele din Prahova care vor fi comasate

La Liceul Tehnologic Mecanic din Câmpina, absorbit de Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, directorul unității, Vasile Androne, spune că a îndeplinit procedurile și că va reveni la catedră ca profesor de transporturi rutiere, disciplină pe care o predă de 29 de ani.

Viața Prahovei

Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie, de 2,28%, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Din totalul de peste...
„Am crezut că poate mi se va oferi postul de director adjunct în cadrul liceului care ne va absorbi. Se pare că nu există această posibilitate, iar din datele  ISJPH, acest lucru nu se va întâmpla cu niciun director de școală comasată. Cel puțin până la momentul de față nu există posturi de adjuncți. Eu voi reveni la catedră, la fel vor face și alți colegi de-ai mei”, a precizat Vasile Androne, directorul liceului din Câmpina.

Citește și: Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

În acest moment, conform metodologiilor în vigoare, dincolo de directorii școlilor comasate care trec la catedră, personalul auxiliar și administrativ nu va fi afectat de măsură, angajații urmând să fie transferați la unitățile absorbante.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
