Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Profesorii din Prahova au ieșit, miercuri, în stradă, în semn de protest cu privire la măsurile dispuse de Ministerul Educației și amenință cu boicotarea începerii anului școlar. Creșterea normei didactice de predare, comasarea a sute de unități de învățământ și creșterea efectivelor de elevi în clasă, precum și scăderea dramatică a tarifului pentru plata cu ora sunt doar câteva dintre nemulțumiri.

Liderul Sindicatului Școala Prahovei, Ionuț Duță, a precizat, miercuri, că există un calendar al protestelor, totul culminând cu boicotarea începerii anului școlar.

„Legea 141 ne-a pus deja capac. Nu mai putem merge mai departe. Ca oameni vechi în sistem știm sigur că această lege va duce la deteriorarea învățământului în continuare, nu la creșterea calității învățământului”, a susținut liderul Sindicatului Școala Prahovei.

Pe lista de nemulțumiri figurează creșterea normei didactice de predare, comasarea a sute de unități de învățământ și creșterea efectivelor de elevi în clasă, precum și scăderea dramatică a tarifului pentru plata cu ora.

Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra unei substanțe chimice care se regăsește în produsele cosmetice. Este vorba de ingredientul TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine...
„Avem un calendar fix până pe 8 septembrie, când vom organiza un mare miting în București, până la Palatul Victoria, cu un marș până la Cotroceni, cu participarea a 25.000 – 30.000 de oameni”, a susținut Duță.

Ce înseamnă boicotarea începerii anului școlar

Potrivit liderului Sindicatului Școala Prahovei, boicotarea începerii anului școlar nu înseamnă absența profesorilor de la școală în data de 8 septembrie.

„Pentru data de 8 septembrie, noi nu am făcut referendum pentru intrarea în grevă. Am făcut un referendum pentru boicotarea începerii anului școlar. Ce înseamnă boicotarea începerii anului școlar? Profesorii, învățătorii, educatoarele se vor prezenta la școală pentru că nu putem dezamăgi părinții și copilașii care așteaptă să îi iei de mână și să îi duci în clasă”, susține Duță.

Potrivit liderului de sindicat Școala Prahovei, boicotarea începerii anului școlar se va face prin absența de la festivitățile de deschidere.

„Nu vom asista, în curtea școlii, la deschiderea festivă a anului școlar, cu declarații sforăitoare ale politicienilor”, a anunțat Duță, care a precizat că protestele vor înceta doar în momentul în care guvernații nu vor mai rămâne indiferenți la solicitările cadrelor didactice.

„Ne vom lua copiii de mână și vom merge în clasă. Nu vom da manuale, vom sta cu ei și îi vom supraveghea până îi trimitem acasă. Vrem să întoarcem spatele acestor gesturi de fațadă”, a precizat liderul Sindicatului Școala Prahovei.

Educație

S-au afișat rezultatele BAC-ului de toamnă, după contestații

Ministerul Educației a publicat rezultatele finale - după soluționarea contestațiilor - obținute de candidații care au susținut examenul naţional de bacalaureat 2025 în a...
VIDEO Protest la Ploiești

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
Transfăgărășanul se va închide vineri pentru trei ore

Circulația pe Transfăgărășan se va închide vineri, 29 august,...
Când va fi gata și cât va costa centura de la Mizil

Costurile pentru realizarea variantei ocolitoare a orașului Mizil au...
Ministrul Apărării demontează fake news-ul întrării în război

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demontat știrile false potrivit...
Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra...
Stimulente financiare pentru medicii care fac gărzi la Județean

Lipsa acută de medici de la Spitalul Județean de...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
S-au afișat rezultatele BAC-ului de toamnă, după contestații

Ministerul Educației a publicat rezultatele finale - după soluționarea...

Noi reguli pentru acordarea burselor de merit

Ministerul Educației a schimbat, începând cu anul școlar 2025-2026...

Structura anului școlar 2025-2026. Când se termină vacanța

Anul școlar 2025-2026 începe luni, 8 septembrie 2025. Astfel,...

Locuri libere în Prahova pentru etapa a III-a de admitere la liceu

Lista locurilor libere  după etapa a II-a de repartizare...
Câți profesori din Prahova au rămas fără suficiente ore

În Prahova, ca urmare a efectelor „Legii Bolojan” legate...

Stuctura anului universitar 2025 – 2026, la UPG Ploiești

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești a aprobat structura anului...

Bursa de merit, pentru toți elevii cu aceeași medie

Bursierii de merit cu medii de 9 vor primii...

Olimpicii admiși fără Evaluare Națională nu iau nici bursă de merit

Olimpicii care au beneficiat de echivalarea examenului Evaluării Naționale,...

