Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

Profesorii din Prahova au ieșit, miercuri, în stradă, în semn de protest cu privire la măsurile dispuse de Ministerul Educației și amenință cu boicotarea începerii anului școlar. Creșterea normei didactice de predare, comasarea a sute de unități de învățământ și creșterea efectivelor de elevi în clasă, precum și scăderea dramatică a tarifului pentru plata cu ora sunt doar câteva dintre nemulțumiri.

- Publicitate -

Liderul Sindicatului Școala Prahovei, Ionuț Duță, a precizat, miercuri, că există un calendar al protestelor, totul culminând cu boicotarea începerii anului școlar.

„Legea 141 ne-a pus deja capac. Nu mai putem merge mai departe. Ca oameni vechi în sistem știm sigur că această lege va duce la deteriorarea învățământului în continuare, nu la creșterea calității învățământului”, a susținut liderul Sindicatului Școala Prahovei.

Pe lista de nemulțumiri figurează creșterea normei didactice de predare, comasarea a sute de unități de învățământ și creșterea efectivelor de elevi în clasă, precum și scăderea dramatică a tarifului pentru plata cu ora.

Miliția Consumatorului Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra unei substanțe chimice care se regăsește în produsele cosmetice. Este vorba de ingredientul TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine...

- Publicitate -

„Avem un calendar fix până pe 8 septembrie, când vom organiza un mare miting în București, până la Palatul Victoria, cu un marș până la Cotroceni, cu participarea a 25.000 – 30.000 de oameni”, a susținut Duță.

Ce înseamnă boicotarea începerii anului școlar

Potrivit liderului Sindicatului Școala Prahovei, boicotarea începerii anului școlar nu înseamnă absența profesorilor de la școală în data de 8 septembrie.

„Pentru data de 8 septembrie, noi nu am făcut referendum pentru intrarea în grevă. Am făcut un referendum pentru boicotarea începerii anului școlar. Ce înseamnă boicotarea începerii anului școlar? Profesorii, învățătorii, educatoarele se vor prezenta la școală pentru că nu putem dezamăgi părinții și copilașii care așteaptă să îi iei de mână și să îi duci în clasă”, susține Duță.

- Publicitate -

Potrivit liderului de sindicat Școala Prahovei, boicotarea începerii anului școlar se va face prin absența de la festivitățile de deschidere.

„Nu vom asista, în curtea școlii, la deschiderea festivă a anului școlar, cu declarații sforăitoare ale politicienilor”, a anunțat Duță, care a precizat că protestele vor înceta doar în momentul în care guvernații nu vor mai rămâne indiferenți la solicitările cadrelor didactice.

„Ne vom lua copiii de mână și vom merge în clasă. Nu vom da manuale, vom sta cu ei și îi vom supraveghea până îi trimitem acasă. Vrem să întoarcem spatele acestor gesturi de fațadă”, a precizat liderul Sindicatului Școala Prahovei.

Educație S-au afișat rezultatele BAC-ului de toamnă, după contestații Ministerul Educației a publicat rezultatele finale - după soluționarea contestațiilor - obținute de candidații care au susținut examenul naţional de bacalaureat 2025 în a...

- Publicitate -

VIDEO Protest la Ploiești

