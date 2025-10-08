- Publicitate -

Mașină blocată în albia râului Teleajen, la Moara Nouă

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

O autoutilitară riscă sa fie luată de apele râului Teleajen după ce șoferul a încercat să traverseze albia, pe raza satului Moara Nouă din comuna Berceni.

Din cauza gabaritului, mașina nu ar fi încăput pe podul de la Pantazi, iar șoferul a luat decizia îndrăzneață. Numai că, acesta nu a apreciat și riscul la care se expune.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o barca gonflabilă, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Este vorba despre un autovehicul blocat in albia râului Teleajen, conducătorul auto încercând sa îl traverseze fără să ia în considerare faptul ca debitul acestuia este mărit pe fondul ploilor din ultimele ore.

Pompierii au evacuat in siguranță conducătorul auto și, cu ajutorul unui utilaj, va fi tractat vehiculul la mal. Nu sunt înregistrate victime”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

1 COMENTARIU

  1. De ce acest „Consiliu Judetean Prahova” nu face nimic in privinta podului de la Berceni-Pantazi astfel incat sa poata fi traversata albia raului teleajua si de alte automobile cu mai multe diminsiuni si capacitati. Asa cum este podul dispune de un singur sens de mers! Consiliul Judetean Prahova il poate face sa aiba sens dublu, ca asa ar fi omeneste si … civilizat, la o localitate dintr-un judet asa de industrial cum este Prahova! Avem prea multe asteptari de la … acest Consiliu Judetean Prahava…… cu 163 de posturi de … paza?

