Mașină blocată în albia râului Teleajen, la Moara Nouă

O autoutilitară riscă sa fie luată de apele râului Teleajen după ce șoferul a încercat să traverseze albia, pe raza satului Moara Nouă din comuna Berceni.

Din cauza gabaritului, mașina nu ar fi încăput pe podul de la Pantazi, iar șoferul a luat decizia îndrăzneață. Numai că, acesta nu a apreciat și riscul la care se expune.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o barca gonflabilă, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Este vorba despre un autovehicul blocat in albia râului Teleajen, conducătorul auto încercând sa îl traverseze fără să ia în considerare faptul ca debitul acestuia este mărit pe fondul ploilor din ultimele ore.

Pompierii au evacuat in siguranță conducătorul auto și, cu ajutorul unui utilaj, va fi tractat vehiculul la mal. Nu sunt înregistrate victime”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.