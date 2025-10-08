„Coșul cu alimente” a ajuns și la doi bătrâni nevoiași din Valea Călugărească

„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este proiectul inițiat din grijă pentru semeni de către Asociația Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi. Timp de un an de zile, familii nevoiașe din județ vor fi ajutate să depășească mai ușor problemele pe care le traversează zilnic.

Proiectul „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” s-a născut din dorința de a nu trece nepăsători pe lângă cei în nevoie.

„Iarna trecută, când am fost la cei 160 de copii cu ghetuțele călduroase de Crăciun, am întâlnit povești care nu pot fi spuse. Atât de multe cazuri sociale care par desprinse din alte vremuri. Oameni care se luptă efectiv pentru o bucata de pâine”, a transmis Savu Isvoraș, de la Asociația Veritas pentru Oameni.

Prin intermediul acestei campanii, 10 familii nevoiașe, însumând 52 de persoane, primesc, lunar, un coș cu alimente și produse de igienă, dar și mâncare caldă.

Doamna Constanța are 77 de ani, iar viața ei pare desprinsă dintr-un film trist. A muncit o viață întreagă pe la fermele din sat, a crescut doi copii, iar azi, pentru ea, fiecare zi începe cu: „oare voi avea ce pune pe masă?” Nu are niciun venit, nici măcar pensie de boală, iar sufletele cărora le-a dat viață nu o pot ajuta pe bătrână.

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, greutățile nu se opresc aici. Femeia a fost diagnosticată cu cancer, iar pensia soțului, de 1700 de lei, se duce aproape integral pe „sacoșa cu medicamente care îi prelungesc zilele”, după cum a precizat Savu Isvoraș, de la Asociația Veritas pentru Oameni.

Azi, 8 octombrie, după zile de ploi torențiale, bunica a plâns când i-a văzut la poartă pe cei de la Asociație, încărcați cu alimente și produse de igienă.

„Nu se aștepta să putem ajunge dată fiind vremea. Ne-a mărturisit că azi nu ar fi avut nici măcar o bucată de pâine. Șanțurile sunt pline, gospodăria i-a fost inundată. Ambii trăiesc într-o casă bătrânească ce stă să pice. Nu au electricitate, nu au nici apă curentă. E o viață de chin, iar diagnosticul nemilos a pus capac”, a mai spus Savu Isvoraș.

Proiectul „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” se vrea a fi o continuare a campaniei din decembrie 2024, „Încalță un copil pentru iarnă”.

„Pentru că oamenii vulnerabili nu au nevoie de alimente doar de Paște și de Crăciun, ne-am propus să fim sprijin pentru zece familii nevoiașe din Prahova. Lună de lună, inclusiv pe perioada de iarnă, cu ajutorul comunității, vom merge la aceste familii și le vom duce alimente de bază precum ulei, orez, cartofi, ceapă, carne.

Am inclus și produse de igienă de care au mare nevoie. Nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care am văzut-o pe chipurile familiilor la care am mers deja și care ne-au transmis că am fost „ajutor de la Dumnezeu, fiindcă nu mai aveau ce pune copiilor pe masă, ori povara bătrâneții i-a lăsat singuri și neputincioși”, a mai adăugat Savu Isvoraș, coordonatorul proiectului.

Cine vrea să se alăture campaniei „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii”, inițiat de către Asociația Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi, poate sprijini astfel:

Donează direct în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501, sau prin contract de sponsorizare.

Pentru mai multe informații puteți apela 074464949 ( Savu Isvoraș, coordonatorul proiectului).