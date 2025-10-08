Sute de premii, invitați de top și două zile de spectacol la Festivalul ARTSANI Ploiești!

Festivalul ARTSANI Ploiești – ajuns deja la a treia ediție – va avea loc pe 10 și 11 octombrie, în parcarea magazinului. Evenimentul promite să fie cel mai spectaculos de până acum, aducând împreună profesioniști ai domeniului construcțiilor, pasionați de bricolaj și publicul larg, într-o atmosferă plină de energie, demonstrații practice și sute de premii atractive. Invitați speciali vor fi Octavian Ciovică, campion național la Viteză pe Traseu Montan și Leonard Doroftei, multiplul campion mondial la box. Intrarea este liberă!

- Publicitate -

Pe durata celor două zile, parcarea magazinului ARTSANI Ploiești se va transforma într-un adevărat centru al inovației și creativității în construcții. Vizitatorii vor putea descoperi produse de top, vor primi sfaturi direct de la specialiști și vor găsi inspirație pentru proiectele viitoare.

Invitați speciali

Vineri, 10 octombrie, pasionații de viteză sunt așteptați să-l întâlnească pe Octavian Ciovică, campion național la Viteză pe Traseu Montan (VTM). El va fi prezent la festival alături de spectaculoasa sa mașină de competiție, oferind publicului ocazia de a descoperi lumea motorsportului din culise.

Sâmbătă, 11 octombrie, atmosfera devine una de campioni și în ringul sporturilor de contact. Leonard Doroftei, multiplul campion mondial la box, vine la ARTSANI pentru o sesiune specială de fotografii, autografe și dialog cu publicul. O ocazie rară de a-l întâlni pe „Moșu” într-un cadru relaxat, dedicat comunității ploieștene.

Eveniment O mașină a luat foc pe DN1B, la Blejoi Circulația pe DN1B se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe raza comunei Blejoi din cauza unui incendiu izbucnit la o mașină. Potrivit ISU Prahova,...

- Publicitate -

Tombola ARTSANI – premii în valoare de peste 30.000 lei!

Organizatorii festivalului au pregătit numeroase surprize pentru clienți pe perioada evenimentului. Astfel, cei care vor face cumpărături de minimum 50 lei din magazinul ARTSANI Ploiești, în perioada festivalului, vor primi un talon de participare la tombola ARTSANI.

Extragerea premiilor va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, la ora 15:10, în prezența lui Leonard Doroftei, și va fi transmisă LIVE pe paginile oficiale de Facebook și TikTok ARTSANI.

Printre premiile mari oferite se numără: o centrală termică modernă, un sistem complet de încălzire în pardoseală, un televizor QLED Samsung (125 cm), un șemineu electric elegant și multe alte surprize pregătite pentru participanți.

- Publicitate -

Premii garantate la taloanele răzuibile

Și asta nu e tot! Primii 600 de clienți, care vor face cumpărături de minimum 200 lei pe un singur bon fiscal vor primi un talon răzuibil cu premiu garantat!

Două zile de bricolaj, idei și distracție

Intrarea este liberă, iar echipa ARTSANI îi așteaptă pe ploieșteni și pe vizitatorii din întreaga regiune să se bucure de un weekend dedicat meseriei, pasiunii și inovației. Cei prezenți vor putea asista la demonstrații practice, oferte exclusive, activități pentru toate vârstele și o atmosferă de festival autentic.