Liceenii din Prahova intră în competiția ideilor de afaceri. Semifinala Maratonului pentru Educație Antreprenorială, pe 29 aprilie la Ploiești

Maratonul pentru Educație Antreprenorială, un program lansat în 2023 de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), a ajuns la cea de-a patra ediție și se desfășoară în prezent în 30 de județe. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, iar Banca Națională a României (BNR) este partener strategic.

- Publicitate -

După finalizarea orelor de educație antreprenorială desfășurate în cele 11 licee din județul Prahova, programul intră acum în etapa competițiilor județene. Astfel, semifinală județeana a ediției a IV-a va avea loc pe 29 aprilie 2026, începând cu ora 12:00, la Teatrul “Toma Caragiu’” din Ploiesti.

În perioada 20.01-02.03.2026, 695 de liceeni împreună cu 15 cadre didactice din județul Prahova au participat la orele de educație antreprenorială susținute de 18 antreprenori voluntari, explorând teme precum identificarea oportunităților economice, analiza pieței, construcția unui model de afaceri și responsabilitatea financiară.

- Publicitate -

În cadrul semifinalei, elevii își vor prezenta planurile de afaceri în fața unui juriu format din antreprenori, iar echipa câștigătoare va reprezenta județul Prahova în finala națională organizată la București.