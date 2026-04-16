Coiful de la Coțofenești și brățările dacice vor fi repatriate. Artefactele vor fi expuse la București

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi, 16 aprilie, repatrierea coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate după celebrul jaf de la Muzeul Drents din Olanda. săptămâna viitoare. Repatrierea se va realiza săptămâna viitoare de către partea olandeză, pe cale aeriană.

„Este un moment de mare bucurie, care aduce în prim-plan nu doar valoarea excepțională a acestor artefacte, ci și semnificația profundă a revenirii lor acasă, în România.

Mulțumim tuturor celor implicați (instituții, experți și autorități din țară și din străinătate) pentru profesionalismul și cooperarea care au făcut posibil acest rezultat”, a transmis Ministerul Culturii.

Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30.

Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate.

„Reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe”, a mai precizat Ministerul Culturii.

Procesul de readucere în ţară a tezaurului va fi gestionat de un un grup operativ interministerial.