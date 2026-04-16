Centrul Ploieștiului, blocat de lucrări de asfaltare în timpul zilei. Șoferii, nemulțumiți

Centrul orașului Ploiești a devenit, în aceste zile, un adevărat calvar pentru șoferi. Lucrările de asfaltare desfășurate în plină zi pe principalele artere au generat ambuteiaje semnificative, iar nemulțumirile localnicilor nu au întârziat să apară.
Coada de mașini s-a întins pe mai multe sute de metri, iar traficul a fost dirijat cu dificultate prin zonele afectate. Mulți conducători auto și-au exprimat frustrarea față de momentul ales pentru aceste intervenții.
„De ce nu asfaltează noaptea? Dimineața nu mai poți ieși cu mașina din cartier!”, a declarat un șofer blocat în trafic. „Nu înțeleg de ce se lucrează tocmai ziua, când e lume multă pe stradă”, a adăugat un altul.
„La noi ca la nimeni! Peste tot, în toate țările civilizate, se lucrează noaptea. La noi, au blocat tot orașul cu asfaltările acestea!”, s-a plâns un alt șofer.
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că se merge pe turnarea de covoare asfaltice, nu pe plombarea gropilor, astfel încât lucrările să fie durabile.
