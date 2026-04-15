Furtul Coifului de la Coțofenești, „un caz de natură excepţională”. Ce pedepse cer procurorii pentru autorii jafului

Tribunalul din Assen a început marți, 14 aprilie, judecarea jafului tezaurului dacic, produs în ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Olanda. Serviciul de Procuratură Publică din Ţările de Jos descrie furtul de artă drept un „caz de natură excepţională”.

- Publicitate -

Procurorii olandezi cer pedepse cuprinse între 44 și 66 de luni pentru cei trei suspecți. Doi dintre ei au colaborat cu anchetatorii. Pentru ei s-a decis reducerea pedepsei, notează News.ro.

În timpul procesului, au fost făcute publice imagini din timpul jafului. Autorii au pătruns în muzeu în urma unei explozii. Cu lumini pe cap, aceștia aleargă hotărâți spre vitrine.

- Publicitate -

Le-a luat un singur minut să spargă geamul, să fure Coiful de aur de la Coțofenești și cele trei brățări dacice și să fugă. În aceste 60 de secunde au mai și scăpat pe jos coiful, vechi de 2500 de ani, aducându-i prejudicii. Specialiștii spun însă că acesta poate fi îndreptat într-un laborator de specialitate.

Pe drum, hoții au aruncat îmbrăcămintea într-un container de gunoi. Proprietara acestuia a anunțat Poliția, iar anchetatorii au găsit pe haine urme de ADN.

Procurorii au încheiat o înțelegere cu doi dintre suspecți. Aceștia și-au recunoscut fapta și au condus anchetatorii către locul unde erau ascunse artefactele. Au fost găsite astfel, pe 1 aprilie, Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice furate.

- Publicitate -

Piesele se află în prezent sub pază strictă tot la Muzeul Drents, de unde au fost furate. Urmează să fie aduse în țară.

Între timp, România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire de la asigurator. Dar după găsirea unei bune părți din tezaur, o anumită sumă va trebui restituită statului olandez.

Avocaţii îşi vor spune cuvântul în acest proces controversat, în cursul zilei de joi, 16 aprilie.