Începe procesul Coifului de la Coțofenești: ce se întâmplă cu tezaurul dacic furat din Olanda

Marți, 14 aprilie, începe la Tribunalul din Assen judecarea jafului tezaurului dacic produs în ianuarie anul trecut, la Muzeul Drents din Olanda.O parte din artefactele furate, inclusiv celebrul Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, a fost recuperată în urma unui acord de recunoaștere încheiat între judecători și doi dintre inculpați. Ancheta continuă însă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu cea de-a treia brățară, în continuare dispărută.

Trei dintre suspecți vor fi prezentați în fața instanței, în timp ce un al patrulea inculpat urmează să fie judecat spre finalul anului.

Când ajunge tezaurul în România

Coiful de la Coțofenești a fost ușor avariat în timpul furtului, după ce hoții au recunoscut că l-au scăpat. Specialiștii susțin însă că acesta poate fi restaurat în laborator.

În prezent, obiectele recuperate sunt păstrate sub pază la Muzeul Drents, urmând să fie aduse în România în condiții de securitate maximă. După sosirea la București, acestea vor fi expertizate la Muzeul Național de Istorie, înainte de a fi expuse publicului.

Despăgubiri de milioane de euro

România a primit 5,7 milioane de euro despăgubire de la asigurator în urma furtului tezaurului dacic. Situația se poate modifica însă după recuperarea parțială a artefactelor.

Potrivit unui expert evaluator acreditat de Ministerul Culturii, statul român va trebui să returneze o parte din sumă către partea olandeză, în funcție de starea de conservare a obiectelor recuperate.