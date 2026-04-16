„În toată țara, de vineri, începe supravegherea totală a traficului cu peste 10.000 de camere”. Un nou mesaj fals, distribuit masiv pe Whatsapp, bagă spaima în șoferi

Un mesaj alarmist, distribuit intens în ultimele zile pe WhatsApp și pe rețelele sociale, susține că, începând de vineri, ora 14:00, toate drumurile din România ar urma să fie monitorizate integral printr-un sistem extins de camere inteligente, capabil inclusiv de recunoaștere facială și control fiscal. Informația este însă complet falsă, iar reprezentanții Poliției Prahova au confirmat pentru Observatorul Prahovean că nu există un astfel de proiect implementat la nivel național în forma descrisă.

Mesajul este construit într-un stil pseudo-oficial, combinând termeni reali din domeniul siguranței rutiere cu afirmații exagerate sau pur inventate, pentru a crea panică și neîncredere în rândul șoferilor.

Citește și: „Cameră radar fixă funcțională de azi, cu amendă trimisă acasă, pe DN1 la Bărcănești”. Nou mesaj fals distribuit masiv pe WhatsApp

Redăm mai jos integral mesajul fals care circulă online:

„In toată țara, de Vineri

Atentie: De vineri, ora 14:00, toate drumurile expres și naționale sunt monitorizate integral. Scopul declarat: disciplinarea traficului și reducerea accidentelor. Scopul nedeclarat: control total al mobilității.

România intră într-o nouă eră a supravegherii rutiere. Începând de vineri, camerele de monitorizare amplasate pe DN1, pe autostrăzile A1, A2, A3, A10, dar și pe arterele majore din București, anume Bulevardul Iuliu Maniu, Regina Elisabeta, Gheorghe Magheru, Unirii, Aviatorilor și I.C. Brătianu, au fost oficial puse în funcțiune.

De vineri, ora 14:00, sistemul va fi extins și pe toate drumurile expres (DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6), precum și pe drumurile naționale DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7 și arterele adiacente, completând practic rețeaua de monitorizare la nivel național.

Implementarea acestui sistem face parte din proiectul amplu de Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Centrul de Informatică Rutieră.

Camerele sunt interconectate într-o bază de date unică, gestionată de Direcția Rutieră, care permite:

identificarea automată a numerelor de înmatriculare (ANPR),

verificarea în timp real a valabilității RCA, ITP și rovinietei,

detectarea vitezei instantanee și medii între puncte,

semnalarea vehiculelor suspecte sau căutate în dosare penale.

În paralel, sistemul este compatibil cu platforma ETRAFFIC, care colectează date privind fluxurile de trafic, pentru ajustarea semaforizării și identificarea congestiilor.

Potrivit Ministerului Transporturilor, obiectivul principal este reducerea numărului de accidente rutiere și creșterea disciplinei în trafic.

Totuși, surse din sistem afirmă că proiectul are și o componentă de control fiscal, întrucât permite corelarea datelor din trafic cu cele din Sistemul de monitorizare al transporturilor de mărfuri (RO e-Transport) și RO e-Factura.

„De exemplu, un camion care apare pe camere fără a avea înregistrare în e-Transport poate fi semnalat automat inspectorilor ANAF”, explică o sursă tehnică implicată în proiect.

Big Brother rutier: peste 10.000 de camere și 24 de centre de comandă

Rețeaua actuală numără peste 10.000 de camere fixe și mobile, distribuite pe tronsoanele de mare circulație. Datele sunt centralizate în 24 de centre regionale de comandă, fiecare dotat cu echipamente de analiză video bazate pe inteligență artificială (AI), capabile să recunoască:

depășiri ilegale,

treceri pe roșu,

opriri neregulamentare,

folosirea benzii de urgență,

lipsa centurii de siguranță sau utilizarea telefonului la volan.

Rezultatele sunt transmise automat către polițiștii rutieri, care pot genera procese-verbale electronice fără intervenție umană.

Bucureștiul, oraș-pilot pentru recunoaștere facială în trafic

Un aspect mai puțin discutat, dar confirmat de surse guvernamentale, este testarea tehnologiei de recunoaștere facială în zona centrală a Capitalei, în special pe Magheru, Aviatorilor și Unirii.”**

Ce spun autoritățile

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Poliției Prahova au transmis clar că nu există o astfel de implementare la nivel național și că informațiile din mesaj sunt false.

De altfel, astfel de mesaje circulă periodic în mediul online, folosind teme sensibile precum supravegherea, controlul populației, sancțiunile automate, pentru a deveni virale rapid.

Unde este manipularea

Textul amestecă elemente reale (existența unor camere de monitorizare, proiecte de digitalizare sau sisteme precum rovinieta sau e-Transport) cu afirmații exagerate sau complet inventate:

nu există o „monitorizare integrală” a tuturor drumurilor din România;

nu există confirmări oficiale privind utilizarea recunoașterii faciale în trafic;

nu există un sistem care să emită automat procese-verbale fără intervenție umană, la scară națională;

detaliile tehnice și „sursele din sistem” sunt prezentate fără nicio dovadă verificabilă.

De ce devin virale astfel de mesaje

Mesajele de acest tip sunt construite inteligent: folosesc un limbaj tehnic, invocă instituții reale și introduc ideea unui „scop ascuns”, ceea ce le face credibile pentru publicul larg. În realitate, sunt fake news-uri clasice, reciclate și adaptate periodic.

Nu există nicio „activare de vineri, ora 14:00” a unui sistem național de supraveghere totală a traficului. Informațiile sunt false, iar șoferii nu trebuie să se lase induși în eroare de astfel de mesaje alarmiste.

Recomandarea autorităților este simplă: verificați informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui.