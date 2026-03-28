„Cameră radar fixă funcțională de azi, cu amendă trimisă acasă, pe DN1 la Bărcănești”. Nou mesaj fals distribuit masiv pe WhatsApp

Sistemul de radare fixe care urmează să devină funcțional în România a ajuns să fie motiv de panică printre șoferi. Periodic, pe rețele de socializare și pe aplicațiile de comunicare apar mesaj alarmiste, care anunță că radarele au devenit funcționale. Nimic mai fals.

Mesajul alarmist și fals distribuit masiv pe Whatsapp

Mesajul distribuit masiv nu este asumat de nicio persoană și nicio instituție abilitată să comunice pe acest subiect. Mai mult, nu menționează o dată exactă la care a fost trimis și nu cuprinde informații exacte.

„Salut! O cameră radar fixă funcțională de azi– cu amendă trimisă acasă în Bărcănești, între sensul giratoriu de intrare în A3 și sensul giratoriu de ieșire din Ploiesti pe DN1 (Poliția Bărcănești), în zona trecerii de pietoni. Săptămâna aceasta se mai instalează încă 2, pe DN1, până la ieșirea din județul Prahova. Încă nu știu unde. O zi frumoasă!”

Șoferii trebuie să știe că în momentul în care acest sistem va deveni funcțional, informațiile pe acest subiect vor fi comunicate de instituțiile statului, în timp util și vor fi desfășurate inclusiv campanii ample de informare.

Când vor deveni funcționale radarele fixe

Vă reamintim că în România se discută, încă din 2025, despre montarea radarelor fixe pe autostrăzi și drumuri naționale și este cert că țara noastră va avea un astfel de sistem.

În mod normal, radarele fixe ar fi trebuit să devină funcționale în 2026, însă finanțarea obținută inițial prin PNRR a fost pierdută.

În aceste condiții, CNAIR estimează că sistemul va deveni funcțional în 2028. Nu este niciun secret însă că amplasarea acestor camere a început, inclusiv în Prahova, însă ele nu sunt funcționale.

Unde vor fi amplasate radarele fixe

Sistemul de pe drumurile naționale presupune instalarea a 400 de camere radar individuale.

Cele mai multe dintre ele vor fi montate pe drumurile naționale, în 136 de puncte de-a lungul a șapte drumuri naționale, acoperind o distanță de aproape 1.100 km.

Radare fixe vor fi montate: