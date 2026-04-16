Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Odată cu încălzirea vremii, escapadele devin tot mai frecvente. Observatorul Prahovean a făcut o selecție a evenimentelor care promit să ne încânte weekendul acesta, în materie de artă, cultură, emoție și distracție.

Dramă cu accente comice la „Toma Caragiu”

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești ne invită duminică, 19 aprilie, de la ora 18.30, la drama ,, Cuscrii din Tirana”.

Peni si Lykourgos sunt un cuplu bogat care locuiește într-un oraș din centrul Greciei. Principala lor preocupare este ca fiica lor Liza, care studiază la Londra, să se marite cu un soț bun și bogat. Cu câteva zile îainte de Paște, Liza sosește din Anglia cu prietenul ei, Alfred, un tânăr student întâlnit la Londra, pe care vrea să îl prezinte părinților.

Întreaga familie este entuziasmată de viitorul mire, pe care îl consideră un lord bogat, dar curând vor descoperi că Alfred nu este englez, ci albanez. Momentul declanșează o serie de evenimente comice, care vor dezvălui adevărata natură a personajelor.

Festivalul Internațional de Canto „Cezar Ouatu” la Filarmonica Ploiești

Weekendul aduce 3 zile de canto la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești. În perioada 17-19 aprilie, de la ora 16, are loc aici Festivalul Internațional de Canto FICCO, ediția a VII-a. Un concurs structurat pe secțiuni muzicale, pentru a susține diversitatea talentelor: canto classic, canto muzică populară, canto muzică ușoară.

Rock alternativ, politică și teatru în acest weekend la Teatrul Nației Ploiești

Iubitorii de rock alternativ sunt așteptați vineri de la ora 19, la Teatrul Nației, unde va concerta Luna Amară.

Anul acesta, formația aniversează 20 de ani de la cel de-al doilea album, “Loc lipsă ”. Este albumul pe care se găsesc unele din cele mai îndrăgite cântece Luna Amară: Loc lipsă, Somn, Albastru sau Luni de fiere, dar și piese pe care le iubim la fel de mult , dar își găsesc mai rar loc în playlist: Happiness Provider, În cercuri, Cui și spin.

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 11, la „Teatrul Nației” vei afla răspunsul la întrebarea „Mai avem nevoie de politică?”, în cadrul unui workshop cu Vlad Adamescu, Răzvan Petri (Politică la minut) și Dragoș Pătraru.

Duminica dimineață este rezervată copiilor, la „Teatrul Nației”. Pe 19 aprilie, de la ora 11, cei mici sunt invitați la piesa de teatru „Bunica și Bunicul se poartă ciudat”, un spectacol de comedie, realizat după cartea cu același nume, scrisă de Ioana Chicet-Macoveiciuc.

Duminică seara, de la ora 19:30, va concerta la „Teatrul Nației” Aura Șova, cunoscută publicului larg drept câștigătoarea showului Vocea României 2024.

Atelier de pictură la Zoo Bucov

Reprezentanții Grădinii Zoologice Bucov ne propun o întâlnire inedită. Sâmbătă, 18 aprilie, de la 11.30, suntem invitați la atelierul ,,Pictura surprinzătoare a naturii”. Organizatorii evenimentului lansează către participanți provocarea de a da frâu liber imaginației și a picta folosind diverse obiecte.

La Hipodrom se deschide sezonul competițional de galop 2026

Duminică, 19 aprilie, de la ora 10, la Complexul Hipodom Ploiești se deschide sezonul competițional de galop 2026. Urmează o nouă serie de curse spectaculoase, cu premii importante pentru câștigători și cu surprize pentru public.

Reuniunea din 19 aprilie cuprinde o cursă de Calificare și trei alergări de galop pentru caii Pur Sânge Englez: