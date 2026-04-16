„Lista rușinii” la taxele locale: Primăriile publică pe internet lista cu datorinici la bugetul local

Joi, 16 aprilie 2026, Guvernul a decis ca primăriile să publice, în fiecare trimestru, lista restanțierilor la taxele locale. Pe listă vor fi incluse persoanele fizice, care au datorii mai mari de 1.200 de lei și persoanele juridice cu datorii mai mari de 5.000 de lei. Măsura a fost luată la propunerea Ministerului Dezvoltării.

Astfel, primăriile din județul Prahova, se aliniază regulilor naționale, și vor fi obligate să publice trimestrial numele restanțierilor la taxe și impozite locale,

Măsura, propusă de Ministerul Dezvoltării, are ca scop creșterea transparenței și stimularea plății voluntare a obligațiilor fiscale. Ministrul Cseke Attila a explicat că pragurile au fost stabilite astfel încât să reflecte o restanță fiscală semnificativă, respectând totodată principiul proporționalității.

Concret, pentru persoanele fizice, acestea vor fi incluse pe listă dacă acumulează datorii mai mari de 1.200 de lei. Persoanele juridice vor fi incluse pe listă dacă acumulează datorii de peste 5.000 de lei.

Organele fiscale locale au obligația de a publica pe site-ul propriu lista debitorilor și cuantumul datoriilor. Publicarea se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor. Înainte de publicare, contribuabilii vor fi notificați cu privire la datoriile înregistrate.

Lista va include atât persoane fizice, cât și firme, iar cetățenii din Prahova pot fi afectați în același mod ca cei din orice alt județ al țării.

De notat că inițial pragul pentru persoanele fizice fusese propus la 3.000 de lei, însă în urma consultării publice din martie, acesta a fost redus la 1.200 de lei.