Magazinul Petrolului de la stadionul Ilie Oană a fost închis. De unde își pot procura fanii produsele oficiale ale clubului

Magazinul Petrolului, aflat la Peluza Ilie Oană, a fost golit și închis cu o lună înaintea terminării sezonului în curs. Din acest motiv, fanii care vor să achiziționeze produse oficiale ale clubului nu vor mai putea să o facă de la stadion.

- Publicitate -

Nici la meciul cu Hermanstadt, programat duminică, de la ora 18.15, nici la partidele cu UTA sau Oțelul, ultimele pe teren propriu ale petroliștilor în play-out, în speranța că echipa va evita chiar și barajul și va rămâne în continuare în SuperLiga României.

Motivul închiderii ține de o procedură administrativă, dar suporterii petroliști se pot orienta online. Produsele sunt disponibile pe portalul shop.fcpetrolul.ro, chiar la reducere. Un tricou de joc purtat de Grozav și compania, care costa în mod normal 300 de lei, poate fi achiziționat la 210 lei, iar unul de antrenament a fost redus de la 200 lei la 120 de lei.

- Publicitate -

Magazinul nu va mai fi deschis în cursul acestui sezon și probabil nici în viitor, studiindu-se varianta unui fan-shop mobil, care să fie amplasat în zona stadionului în ziua meciului. De asemenea, produsele ar putea fi achiziționate prin intermdiul unor magazine partenere.

Echipamentul actual va fi schimbat oricum la finalul sezonului, așa cum s-a întâmplat după fiecare campionat terminat. Macron, actualul sponsor tehnic, a avut până acum cea mai fiabilă ofertă, prin raportul calitate-preț, îmbrăcând nu doar prima echipă, ci și cele de juniori.

Pentru meciul cu Hermannstadt, programat duminică, clubul a pus în vânzare tichetele de acces. Cele mai ieftine locuri, de la peluză, costă 15 lei, în vreme ce la tribuna zero un bilet costă 70 de lei. Accesul la tribuna a II-a se face contra a 30 de lei, iar la tribuna I pentru 40 de lei.

- Publicitate -

Femeile și copiii sunt 10 ani, intrare gratuită la meciul cu Hermannstadt

Tichetele pot fi procurate online (bilete.shop.online.ro), dar și de la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă conform următorului program:

Vineri, 17 aprilie: 10.00 – 14.00

Sâmbătă, 18 aprilie: 10.00 – 14.00-

Duminică, 19 aprilie: 10.00 – pauza meciului

Accesul femeilor și al copiilor cu vârsta de sub 10 ani va fi gratuit la Tribuna 2 și la cele două peluze ale stadionului „Ilie Oană”. În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate: strada Mihai Bravu – pentru Tribuna 2 și Peluza „Latină”; strada Alexandru Vlahuță – Peluza „Ilie Oană”.