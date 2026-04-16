Avarie electrică majoră în Păulești, Blejoi și Găgeni

Andra Ilie
Autor: Andra Ilie
foto cu caracter ilustrativ

Mai multe zone din localitățile Păulești, Blejoi și Găgeni nu sunt alimentate cu energie electrică joi, 16 aprilie, din cauza unei avarii.

Potrivit monitorizării, efectuată de Distribuție Energie Electrică România, zonele afectate de pana de curent sunt:

  • Localitatea PĂULEȘTI, Sat: COCOȘEȘTI și PĂULEȘTI
  • Localitatea: BLEJOI, Sat: BLEJOI, PLOIEȘTIORI și ȚÂNȚĂRENI
  • Localitatea: GĂGENI, Sat: GĂGENI

Avaria a fost semnalată încă de dimineață, de la ora 09:43 și are termen de remediere momentan indisponibil. Echipele Electrica sunt în teren.

Avaria a fost confirmată pentru Observatorul Prahovean și de către surse din Primăria Păulești.

Potrivit unor informații apărute pe grupurile de cetățeni din Păulești, ar fi vorba despre un cablu electric, care ar fi fost avariat de către o echipă de muncitori.

