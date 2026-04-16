Mii de credincioși, așteptați vineri la Mănăstirea Ghighiu. Jandarmii anunță măsuri speciale de ordine publică

Vineri, 17 aprilie, Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova va deveni unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din zonă, cu ocazia sărbătorii Izvorul Tămăduirii. Autoritățile estimează participarea unui număr mare de credincioși.

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești va mobiliza efective în teren, în colaborare cu alte instituții responsabile.

Jandarmii vor acționa cu echipe de dialog, patrule de siguranță publică și dispozitive adaptate în funcție de evoluția situației din teren, având ca principal obiectiv prevenirea incidentelor și protejarea participanților.

Pentru a evita blocajele și aglomerația, în incinta mănăstirii vor fi stabilite trasee clare de acces către principalele puncte de interes, inclusiv zona de distribuire a apei sfințite. De asemenea, vor fi amenajate culoare speciale pentru dirijarea fluxului de persoane.

Autoritățile le recomandă participanților să țină cont de timpii mari de așteptare, să respecte indicațiile jandarmilor și să evite comportamentele care pot tulbura ordinea publică. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să își supravegheze atent copiii.

În cazul în care sunt martorii unor incidente, oamenii sunt îndemnați să apeleze la jandarmii aflați în zonă sau să sune la numărul unic de urgență 112.