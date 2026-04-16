Tânăr fără permis, prins la volan în Drăgănești. Dosar penal și pentru proprietarul mașinii

Autor: Luiza Toboc
Foto cu caracter ilustrativ

Un tânăr de 21 de ani din Drăgănești, Prahova, Romania este cercetat penal după ce a fost depistat de către polițiștii prahoveni în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. În același dosar este vizat și proprietarul mașinii, care i-ar fi încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Prahova, incidentul a avut loc miercuri, 15 aprilie, în jurul orei 18:50.

Polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Drăgănești au observat un autoturism al cărui șofer a oprit brusc într-o stație peco, imediat după ce a văzut echipajul de poliție.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un tânăr de 21 de ani din localitate, care nu figurează ca fiind posesor al unui permis de conducere.

La momentul depistării, lângă autoturism se afla și proprietarul vehiculului, acesta fiind suspectat că i-ar fi încredințat mașina tânărului, deși știa că nu deține permis de conducere.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis  și încredințarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice, unei persoane de care se cunoaște că nu deține permis de conducere.

