86 de amenzi în 90 de zile: Poliția a sancționat zilnic șoferii de TIR din zona Podul Înalt, dar camioanele tot nu pleacă

Biroul Rutier a răspuns sesizării Observatorului Prahovean cu date concrete: între 1 ianuarie și 1 aprilie 2026, polițiștii au aplicat 86 de sancțiuni contravenționale pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino. Aproape o amendă pe zi. Fenomenul continuă.

Datele transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova confirmă ceea ce Observatorul Prahovean a publicat: zona Podul Înalt – Coca-Cola din Ploiești este, de ani de zile, un punct nevralgic al traficului greu necontrolat. În ciuda sancțiunilor aplicate de poliție, TIR-urile continuă să staționeze ilegal pe prima bandă de circulație, pe benzile de decelerare și pe marginea drumului, blocând traficul, periclitând siguranța rutieră și transformând zona într-un depozit de gunoi în aer liber.

Ce a transmis IPJ Prahova

Ca reacție la articolul Fenomenul scăpat de sub control, de ani de zile, la intrarea în Ploiești: Parcarea ilegală pentru TIR-uri, Biroul Rutier a comunicat că, în perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 2026, polițiștii rutieri au desfășurat activități preventiv-reactive pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, în zona societăților comerciale frecventate de traficul greu.

„Polițiștii rutieri au constatat abateri de natura celor mai sus enunțate în rândul conducătorilor de ansambluri de vehicule, aplicând astfel un număr de 86 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, în cadrul activităților reactive, cu sprijinul reprezentanților administrației publice locale cu atribuții în domeniul rutier, s-a procedat inclusiv la blocarea roților autotrenurilor ai căror conducători nu au fost identificați.”

Răspunsul complet aici: Sancțiuni_PARCARE_TIRURI

Reacția Poliției se încheie cu asigurarea că „aspectele sesizate rămân în atenția polițiștilor rutieri”, care vor continua activitățile pentru respectarea legislației rutiere în zonă.

Ce înseamnă, de fapt, aceste cifre

86 de amenzi în 90 de zile dovedesc că fenomenul nu era un secret. Este monitorizat, sancționat și totuși, greu de stopat.

Asta înseamnă că autoritățile cunoșteau problema, acționau constant și totuși rezultatul vizibil pe teren rămâne același: zeci de camioane de zeci de tone parcate haotic, gunoi aruncat în jurul lor, șoferi obligați să evite obstacole pe un drum îngust și degradat.

Amenda, ca instrument de descurajare, nu funcționează în acest context. Dacă 86 de sancțiuni aplicate în 90 de zile nu au modificat comportamentul șoferilor de TIR, înseamnă că fie cuantumul amenzii este nesemnificativ față de costul găsirii unei alternative legale de parcare, fie riscul perceput rămâne redus.

Blocarea roților – un pas în plus, dar insuficient

Un element nou apare totuși în răspunsul poliției: în cazul autotrenurilor ai căror șoferi nu au putut fi identificați, s-a procedat la blocarea roților, o măsură mai fermă decât simpla amendă, care implică și colaborarea cu administrația locală. Dar și această măsură rămâne reactivă, nu structurală.

Primăriile Ploiești și Blejoi tac tăcere în continuare

Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere și din partea Primăriei Ploiești, respectiv a Primăriei Blejoi — instituțiile cu responsabilitate administrativă asupra zonei, aflată la granița dintre cele două uat-uri. Până la momentul publicării acestui articol, niciuna dintre cele două primării nu a răspuns solicitării redacției noastre.

Zona Podul Înalt rămâne un exemplu clasic de responsabilitate administrativă difuză: toată lumea e puțin responsabilă, nimeni nu e pe deplin răspunzător, și problema durează de ani de zile.

Ce ar trebui să se întâmple

Soluțiile există și sunt cunoscute: amenzi mai mari și aplicate sistematic, o parcare legală pentru trafic greu în afara orașului, semnalizare clară, acțiuni coordonate între Poliție, Primărie Poliția Locală și SGU. Niciunul dintre acești pași nu necesită bugete uriașe. Necesită voință administrativă. Iar aceasta, deocamdată, pare să lipsească.

Vom reveni cu răspunsurile Primăriei Ploiești și Primăriei Blejoi de îndată ce acestea vor fi transmise redacției.