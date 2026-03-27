Fenomenul scăpat de sub control, de ani de zile, la intrarea în Ploiești: Parcarea ilegală pentru TIR-uri

În timp ce administrația din Ploiești se luptă, declarativ, cu marile probleme ale orașului, o situație gravă, veche de ani de zile, este trecută sub tăcere: haosul total din zona Podul Înalt – ieșirea spre Târgoviște. Acolo, legea este opțională, iar siguranța rutieră, un detaliu fără importanță.

De ani de zile, zeci de TIR-uri transformă intrarea și ieșirea din Ploiești într-o parcare improvizată. Nu vorbim despre cazuri izolate, ci despre un fenomen constant, tolerat și, implicit, girat de autorități prin lipsa de reacție.

Pe marginea drumului, pe prima bandă de circulație sau chiar pe benzile de decelerare, camioanele de zeci de tone staționează ore în șir, uneori zile întregi. Zona Podul Înalt – Coca-Cola a devenit, în mod neoficial, un terminal logistic în aer liber, fără reguli și fără responsabilitate.

Legea există dar nimeni nu o aplică

De-a lungul timpului, au mai existat controale. S-au dat amenzi. S-au bifat acțiuni. Rezultatul? Zero.

Realitatea arată că fenomenul nu doar că nu a fost stopat, dar a devenit o normalitate. Șoferii de TIR știu că riscul este minim, iar sancțiunile rare și lipsite de efect pe termen lung.

În tot acest timp, autoritățile locale și cele cu atribuții în domeniul circulației par să accepte tacit situația. Pentru că altfel e greu de explicat cum, ani la rând, aceeași problemă rămâne nerezolvată.

Pericol real pentru trafic

Nu este doar o chestiune de disconfort sau estetică urbană. Este o problemă de siguranță.

TIR-urile parcate pe benzile de circulație reduc vizibilitatea, blochează fluxul normal de trafic și obligă șoferii să facă manevre riscante, într-o zonă unde starea carosabilului este și așa jalnică.

De la parcare ilegală la focar de infecție

Dacă problema traficului nu este suficient de gravă, ceea ce se întâmplă în jurul acestor „parcări” duce situația la un alt nivel.

Zonele ocupate de TIR-uri sunt pline de gunoaie. Resturi menajere, ambalaje, PET-uri aruncate la întâmplare. Un peisaj dezolant, care vorbește de la sine despre lipsa de control și de responsabilitate.

Cine trebuie să rezolve această problemă?

Pentru că ea nu este nouă. Nu a apărut ieri. Nu este un incident izolat. Este o realitate zilnică, cunoscută de toată lumea: șoferi, ploieșteni, autorități.

Și totuși, nimeni nu o rezolvă. Chiar dacă aici ar putea interveni inclusiv Primăria Blejoi, ținând cont de faptul că o parte din această zonă se află sub administrarea ei.

Imaginile surprinse în această săptămână confirmă dimensiunea fenomenului.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești, Primăriei Blejoi și IPJ Prahova cu privire la această situație.

