Axinia cere retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Ploieștiului, Alexandru Săraru

Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a anunțat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că a cerut retragerea sprijinului politic viceprimarului Ploieștiului, Alexandru Săraru.

”Prin acțiunile sale, viceprimarul Alexandru Săraru a abandonat în mod voit principiile și valorile Alianței pentru Unirea Românilor. Din păcate, și-a dat măsura capacității administrative limitate și a neînțelegerii realităților politice, dar și a obligațiilor care îi revin din postura de membru AUR.

Ca atare, am decis sesizarea Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR care urmează să facă un raport în acest sens și să aplice sancțiunea “retragerii sprijinului politic” conform articolului 21 alineatul e din statutul formațiunii noastre politice” a declarat Axinia.

Europarlamentarul a precizat că Alexandru Săraru a comis mai multe abateri disciplinare, cea mai importantă fiind încălcarea articolului 20 alineatul g din statut.

Acesta prevede: “se constată că scopul unui membru nu l-a reprezentat participarea activă la viața politică, conform principiilor partidului, ci doar obținerea dreptului de vot intern, pentru acapararea organizațiilor interne și folosirea acestora în scop personal sau a unui grup de interese”.

Contactat de Observatorul Prahovean, viceprimarul (AUR) Alexandru Săraru a transmis:

”Nu am nicio declarație, nu pot scrie nimic împotriva unui om cu care am mâncat din aceeași farfurie”.

Reamintim că Alexandru Săraru a candidat în 2024 la alegerile locale din partea AUR la Primăria Ploiești, clasându-se pe locul al cincilea. În februarie 2025, el a fost ales viceprimar al Ploieștiului cu voturile decisive ale aleșilor PSD și PNL.