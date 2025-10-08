- Publicitate -

Axinia cere retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Ploieștiului, Alexandru Săraru

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a anunțat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că a cerut  retragerea sprijinului politic viceprimarului Ploieștiului, Alexandru Săraru.

- Publicitate -

”Prin acțiunile sale, viceprimarul Alexandru Săraru a abandonat în mod voit principiile și valorile Alianței pentru Unirea Românilor. Din păcate, și-a dat măsura capacității administrative limitate și a neînțelegerii realităților politice, dar și a obligațiilor care îi revin din postura de membru AUR.

Ca atare, am decis sesizarea Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR care urmează să facă un raport în acest sens și să aplice sancțiunea “retragerii sprijinului politic” conform articolului 21 alineatul e din statutul formațiunii noastre politice” a declarat Axinia.

Europarlamentarul a precizat că Alexandru Săraru a comis mai multe abateri disciplinare, cea mai importantă fiind încălcarea articolului 20 alineatul g din statut.

Social

„Coșul cu alimente” a ajuns și la doi bătrâni nevoiași din Valea Călugărească

„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este proiectul inițiat din grijă pentru semeni de către Asociația Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi....
- Publicitate -

Acesta prevede: “se constată că scopul unui membru nu l-a reprezentat participarea activă la viața politică, conform principiilor partidului, ci doar obținerea dreptului de vot intern, pentru acapararea organizațiilor interne și folosirea acestora în scop personal sau a unui grup de interese”.

Contactat de Observatorul Prahovean, viceprimarul (AUR) Alexandru Săraru a transmis:

”Nu am nicio declarație, nu pot scrie nimic împotriva unui om cu care am mâncat din aceeași farfurie”.

Reamintim că Alexandru Săraru a candidat în 2024 la alegerile locale din partea AUR la Primăria Ploiești, clasându-se pe locul al cincilea. În februarie 2025, el a fost ales viceprimar al Ploieștiului cu voturile decisive ale aleșilor PSD și PNL.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

4
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Economic

Sute de premii, invitați de top și două zile de spectacol la Festivalul ARTSANI Ploiești!

0
Festivalul ARTSANI Ploiești – ajuns deja la a treia...
Eveniment

Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO]

0
La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore,...
Social

„Coșul cu alimente” a ajuns și la doi bătrâni nevoiași din Valea Călugărească

0
„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este proiectul...
Administrație

Beznă, dimineața, pe străzile Ploieștului. „E pericol de accidente”

0
Mai mulți locuitori s-au plâns că, miercuri dimineață, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

- Publicitate -

Câți bani au primit de la stat partidele, în ultimele opt luni

Ștefan Vlăsceanu -
173 de milioane de lei au primit partidele politice...

Adrian Axinia (ECR) îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la vot pentru o apropiere de România

Observatorul Prahovean -
Liderul AUR Prahova, eurodeputat ECR Adrian Axinia, a lansat...

Deputatul Grațiela Gavrilescu a plecat din PSD. A trecut la PUSL

Roxana Tănase -
Deputatul Grațiela Gavrilescu nu mai este membru în PSD,...

Parchetul solicită ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă

Roxana Tănase -
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean