- Publicitate -

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

De 13 ani, mai precis din prima zi de viață, David Antonescu se luptă cu un  diagnostic nemilos: tetrapareză spastică cu efect extrapiramidal și paralizie cerebrală. De atunci, părinții săi fac un efort uriaș pentru a-i oferi cele mai bune condiții posibile pentru ca David să poată avea acces inclusiv la educație.

- Publicitate -

Din articol

Prezent în studioul Observatorul Prahovean LIVE, Toma Antonescu, tatăl lui David, a povestit că acesta este elev al Școlii Sfânta Vineri din Ploiești și a început clasa a VI-a. Chiar dacă starea de sănătate din ultima perioadă i-a influențat atât viața în general cât și partea de vorbire și aprofundare a materiilor școlare, a reușit să încheie clasa a V-a cu media generală 9,38 cu mențiune specială.

Starea de sănătate s-a deteriorat rapid

”În toamna anului 2024, din cauza unui puseu de creștere rapid, timp de aproximativ două-trei luni, acesta fiind nedeplasabil, a rezultat în decembrie 2024 o curbură a coloanei cu o scolioză neuromusculară de aproximativ 83 grade. Această constatare a fost facută la Spitalul de Pediatrie Ploiești în urma unei radiografii interpretată de către dna Dr. Chirurg Anca Miu” a povestit Toma Antonescu.

Acesta a început să contacteze puținii chirurgi specialiști de la spitalele de stat, fără succes. Așa a ajuns la Spitalul Monza din București, unde în urma radiografiei s-a constatat ca unghiul scoliozei s-a mărit la 96 grade. Această accentuare a avut grave repercursiuni asupra băiatului printr-o deteriorare continuă a vieții, afectarea poziției corporale, a respirației și deglutiției dar și apariția durerilor aproape continue.

Social

Expoziții, concerte și ateliere la final de Artown NOW Ploiești

Artown NOW Ploiești 2025 a ajuns la final. În ultimul weekend de Anuală vor fi trei zile de evenimente, de artă și de celebrare. Este...
- Publicitate -

Costurile operației și recuperării sunt foarte mari

După aproximativ 5 luni de supraveghere medicală, tratament medical, diferite investigații
medicale, s-a luat decizia intervenției chirurgicale, programată pentru finalul lunii octombrie. Aceasta va fi efectuată de Thierv Alexandru Bogdan, iar costurile minime pornesc de la 187.000 de lei (Factura proforma operatie)

După operație, David va avea nevoie și de o recuperare medicală de cel puțin șase luni, factura proformă pentru prima lună fiind de 17.680 lei (Factura proforma recuperare). La aceasta se mai adaugă și costurile cu chiria, medicii excluzând varianta navetei Ploiești-București.

”Din acest motiv suntem nevoiți să apelăm la bunăvoința și înțelegerea comunității. Orice sprijin financiar ne poate da o speranță că David va avea o nouă șansă” a transmis tatăl acestuia.

Cum îl puteți ajuta pe David

Pentru donații, sponsorizări sau alte forme de sprijin financiar puteți prin intermediul conturilor de mai jos:

- Publicitate -

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Titular cont- Antonescu Petru David
LEI: RO74RNCB0512137788690001
EURO:RO47RNCB0512137788690002
USD: RO20RNCB0512137788690003
PENTRU TRANSFERURI EXTERNE B.C.R. SWIFT COD: RNCBROBU

BANCA TRANSILVANIA
Titular cont- Antonescu Petru David
LEI: RO67BTRLRONCRT0269032801
EURO:RO17BTRLEURCRT0269032801
USD: RO21BTRLUSDCRT0269032801
PENTRU TRANSFERURI EXTERNE B.T. SWIFT COD: BTRLRO22

Pentru detalii puteți apela numărul de telefon al lui Toma Antonescu +40 720 551 648

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 2 octombrie. Subiectele abordate au fost: Instanța refuză...
- Publicitate -

Emisiunea poate fi urmărită aici:

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

4
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Politic

Axinia cere retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Ploieștiului, Alexandru Săraru

0
Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a anunțat, în exclusivitate pentru...
Economic

Sute de premii, invitați de top și două zile de spectacol la Festivalul ARTSANI Ploiești!

0
Festivalul ARTSANI Ploiești – ajuns deja la a treia...
Eveniment

Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO]

0
La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore,...
Social

„Coșul cu alimente” a ajuns și la doi bătrâni nevoiași din Valea Călugărească

0
„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este proiectul...
Administrație

Beznă, dimineața, pe străzile Ploieștului. „E pericol de accidente”

0
Mai mulți locuitori s-au plâns că, miercuri dimineață, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

Observatorul Prahovean -
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

Observatorul Prahovean -
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

Observatorul Prahovean -
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

Observatorul Prahovean -
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

Observatorul Prahovean -
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

Observatorul Prahovean -
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

Observatorul Prahovean -
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

Observatorul Prahovean -
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean