”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

De 13 ani, mai precis din prima zi de viață, David Antonescu se luptă cu un diagnostic nemilos: tetrapareză spastică cu efect extrapiramidal și paralizie cerebrală. De atunci, părinții săi fac un efort uriaș pentru a-i oferi cele mai bune condiții posibile pentru ca David să poată avea acces inclusiv la educație.

Prezent în studioul Observatorul Prahovean LIVE, Toma Antonescu, tatăl lui David, a povestit că acesta este elev al Școlii Sfânta Vineri din Ploiești și a început clasa a VI-a. Chiar dacă starea de sănătate din ultima perioadă i-a influențat atât viața în general cât și partea de vorbire și aprofundare a materiilor școlare, a reușit să încheie clasa a V-a cu media generală 9,38 cu mențiune specială.

Starea de sănătate s-a deteriorat rapid

”În toamna anului 2024, din cauza unui puseu de creștere rapid, timp de aproximativ două-trei luni, acesta fiind nedeplasabil, a rezultat în decembrie 2024 o curbură a coloanei cu o scolioză neuromusculară de aproximativ 83 grade. Această constatare a fost facută la Spitalul de Pediatrie Ploiești în urma unei radiografii interpretată de către dna Dr. Chirurg Anca Miu” a povestit Toma Antonescu.

Acesta a început să contacteze puținii chirurgi specialiști de la spitalele de stat, fără succes. Așa a ajuns la Spitalul Monza din București, unde în urma radiografiei s-a constatat ca unghiul scoliozei s-a mărit la 96 grade. Această accentuare a avut grave repercursiuni asupra băiatului printr-o deteriorare continuă a vieții, afectarea poziției corporale, a respirației și deglutiției dar și apariția durerilor aproape continue.

Costurile operației și recuperării sunt foarte mari

După aproximativ 5 luni de supraveghere medicală, tratament medical, diferite investigații

medicale, s-a luat decizia intervenției chirurgicale, programată pentru finalul lunii octombrie. Aceasta va fi efectuată de Thierv Alexandru Bogdan, iar costurile minime pornesc de la 187.000 de lei (Factura proforma operatie)

După operație, David va avea nevoie și de o recuperare medicală de cel puțin șase luni, factura proformă pentru prima lună fiind de 17.680 lei (Factura proforma recuperare). La aceasta se mai adaugă și costurile cu chiria, medicii excluzând varianta navetei Ploiești-București.

”Din acest motiv suntem nevoiți să apelăm la bunăvoința și înțelegerea comunității. Orice sprijin financiar ne poate da o speranță că David va avea o nouă șansă” a transmis tatăl acestuia.

Cum îl puteți ajuta pe David

Pentru donații, sponsorizări sau alte forme de sprijin financiar puteți prin intermediul conturilor de mai jos:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

Titular cont- Antonescu Petru David

LEI: RO74RNCB0512137788690001

EURO:RO47RNCB0512137788690002

USD: RO20RNCB0512137788690003

PENTRU TRANSFERURI EXTERNE B.C.R. SWIFT COD: RNCBROBU

BANCA TRANSILVANIA

Titular cont- Antonescu Petru David

LEI: RO67BTRLRONCRT0269032801

EURO:RO17BTRLEURCRT0269032801

USD: RO21BTRLUSDCRT0269032801

PENTRU TRANSFERURI EXTERNE B.T. SWIFT COD: BTRLRO22

Pentru detalii puteți apela numărul de telefon al lui Toma Antonescu +40 720 551 648

